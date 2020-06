Der Dax schwimmt sich immer weiter frei. Der Aufwärtsdrang des Index ist ungebrochen. Immer neue Kaufsignale befeuern die Bewegung auch unter technischen Aspekten. Mit Blick auf das fortgeschrittene Stadium der (Erholungs)Rally stellt sich natürlich die Frage: Wie weit könnte das jetzt noch gehen?

Rückenwind aus den USA

Rückenwind bekommt der Dax unverändert aus den USA. Die starke Vorstellung der US-Indizes zieht den Dax in diesen Tagen mit. Einen wichtigen Impuls gab es am vergangenen Freitag mit dem veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht für Mai. Mit großer (An)Spannung wurde der Veröffentlichung entgegengesehen. Am Ende fiel der US-Arbeitsmarktbericht nicht so schwach aus, wie befürchtet wurde. Die Arbeitslosenquote wurde mit „nur“ 13,3 Prozent angegeben, nach 14,7 Prozent im Vormonat. Im Vorfeld hatte man mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Mai gerechnet.

Ob der derzeit zu verzeichnende Rückenwind aus den USA auch in den kommenden Handelstagen Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. In den USA stehen zahlreiche wichtige Termine an. Insbesondere am Mittwoch (10.06.) wird es spannend. Das FOMC (Federal Open Market Committee) der Fed wird seine Leitzinsentscheidung bekanntgeben. Ebenfalls am Mittwoch stehen die aktuellen Daten zu den US-Verbraucherpreisen im Fokus. Am Freitag erwarten die Marktakteure zudem frische Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan).

Aus deutscher Sicht begann die Handelswoche bereits mit einer negativen Überraschung. Die Zahlen zur Industrieproduktion fielen noch schwächer aus, als im Vorfeld erwartet bzw. befürchtet wurde. Bereits am morgigen Dienstag (09.06.) werden die aktuellen Daten zur deutschen Handelsbilanz und damit der nächste Gradmesser erwartet.

Charttechnik überzeugt

Aus charttechnischer Sicht konnte der Dax mit dem Ausbruch über die 12.000er Marke einen weiteren wichtigen Teilerfolg landen. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (02.06.) stand der Index noch unmittelbar vor dieser Hürde. Das frische Kaufsignal entfaltete sofort seine Wirkung. Der Index nahm Fahrt auf. Auf seinem Weg nach oben kreuzte der Dax mittlerweile auch die 200-Tage-Linie bullisch und generierte damit ein weiteres wichtiges Signal. Zudem drang der Index am Ende der vergangenen Handelswoche bereits in den massiven Widerstandsbereich 12.650 bis 13.000 Punkte ein. Mit Blick auf die überhitzte Markttechnik sollte eine temporäre Konsolidierungsphase im Dax nicht überraschen. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn sich diese oberhalb von 12.000 Punkten abspielen würde. In jedem Fall gilt es, die Zone 11.000 / 11.250 Punkte inkl. Aufwärtstrend zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.

