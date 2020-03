Frankfurt/Main (dpa) - Nach seinem Absturz in der Corona-Krise hat der Dax wieder Boden gut gemacht und am Mittwoch die Marke von 10.000 Punkten erreicht.

Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 3,52 Prozent hinzu auf einen Stand von 10.042,32 Punkten. Gemessen an dem Anfang der Vorwoche erreichten Krisentief bei 8255 Punkten hat sich das Börsenbarometer damit um fast 22 Prozent erholt. Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise treibt die Kurse weiter nach oben.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Vormittag um 4,75 Prozent auf 21.140,62 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbesserte sich um 3,4 Prozent.

Nach langen Verhandlungen einigten sich in den USA das Weiße Haus und die Demokraten nun auf ein Konjunkturpaket. Der Republikaner und Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, kündigte an, das Gesetz über das Hilfspaket werde noch am Mittwoch verabschiedet. Die Erwartung an den Börsen auf dieses Signal hatte am Vortag die Kurse bereits nach oben getrieben: Der Dax hatte mit einem Plus von 11 Prozent einen der stärksten Börsentage seiner Geschichte erlebt. Der Dow in New York hatte mit einem Aufschlag von 11,4 Prozent sogar noch etwas mehr zugelegt.

Konjunktursensible Werte aus dem Automobil- und Halbleitersektor legten besonders kräftig zu. Infineon verteuerten sich um mehr als 9 Prozent, Volkswagen und Daimler gewannen jeweils um die 7 Prozent. Zudem reagierten die Anteile des Sportartikelherstellers Adidas mit plus 7 Prozent auf die jüngsten Zahlen von Nike. Der US-Wettbewerber hatte im vergangenen Geschäftsquartal trotz erster Belastungen durch die Coronavirus-Krise deutlich mehr Umsatz gemacht.

Eon kletterten nach Zahlenvorlage um gut 11 Prozent nach oben und waren damit der stärkste Wert im Dax. Ein Händler sprach von einem soliden Bericht und Ausblick des Versorgers und zuversichtlich stimmenden Aussagen zur Dividende.

Thyssenkrupp streicht im Stahlgeschäft 3000 Stellen. Der Konzern gehe endlich die Probleme an, hieß es aus dem Markt. Die Papiere zündeten nach ihrem Vortagessprung von plus 26 Prozent ein weiteres Kursfeuerwerk mit plus 22 Prozent.

Der Autovermieter Sixt bekräftigte seine jüngste Prognose. Mit Einsparungen und verkleinerter Flotte will der Konzern die Corona-Folgen eindämmen. Sixt gewannen 20 Prozent. Die Anteile des auf Tierbedarf spezialisierten Onlinehändlers Zooplus brachen indes nach Zahlenvorlage und einer vorsichtigen Prognose um 15 Prozent ein.

Lufthansa notierten zeitweise im Minus. Die US-Bank Citigroup strich ihre Kursziele für europäische Airlines drastisch zusammen. Zuletzt legten Lufthansa aber leicht zu.