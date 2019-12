Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax dürfte sich am Mittwoch zunächst etwas weiter von seinem Jahreshoch entfernen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart 0,19 Prozent tiefer auf 13 262 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 13 425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13 596 Punkten. In Europa könnte am Vormittag insbesondere das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland Impulse geben. Die Experten der Helaba sehen gemischte Vorgaben: "Entspannungen an der (handels) politischen Front dürften nur teilweise und insbesondere in der Ifo-Erwartungskomponente enthalten sein", hieß es in ihrem Morgenkommentar. "Zum anderen fielen die jüngsten Konjunkturumfragen uneinheitlich aus." Positives Überraschungspotenzial sehen sie daher eher nicht.

USA: - SCHWUNGLOS - Die Aufwärtsdynamik der US-Aktienmärkte hat am Dienstag merklich nachgelassen. Zwar stiegen der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige Nasdaq 100 unmittelbar nach der Startglocke auf neue historische Höchstmarken. Die Gewinne hielten sich jedoch in engen Grenzen: Der Dow Jones Industrial rückte um 0,11 Prozent auf 28 267,16 Punkten vor, schaffte es aber nicht mehr zu einem neuen Rekordhoch.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Nach den jüngsten Kursgewinnen im Sog nachlassender Konjunktursorgen wegen des Phase-1-Handelsdeals zwischen den USA und China haben sich die Anleger an den Börsen Asiens zur Wochenmitte weitgehend zurückgehalten. Während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sich zuletzt noch leicht im Plus hielt, gab der Hang Seng in Hongkong ein wenig nach. In Japan fiel der Nikkei um rund ein halbes Prozent auf 23 934,43 Punkte.

DAX 13 287,83 -0,89% XDAX 13 283,82 -0,87% EuroSTOXX 50 3745,28 -0,73% Stoxx50 3384,55 -0,77% DJIA 28 267,16 0,11% S&P 500 3192,52 0,03% NASDAQ 100 8575,70 0,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,22 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1136 -0,10% USD/Yen 109,44 -0,08% Euro/Yen 121,86 -0,17%

ROHÖL:

Brent 65,78 -0,32 USD WTI 60,51 -0,43 USD

Die wichtigsten Termine des Tage

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (Call 8.30 h)

11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung, Einbeck

11:00 DEU: Claas, Bilanz-Pk, Düsseldorf

15:00 USA: Eli Lilly, Q4 Guidance Call

22:15 USA: FedEx, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Navistar, Q4-Zahlen

USA: Oracle, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 11/19

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/19

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/19

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/19

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/19

15:15 USA: Industrieproduktion 11/19

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/19

19:00 USA: Fed-Präsident von Boston, Rosengren, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Amtliche Gutachterausschüsse präsentieren Immobilienmarktbericht Deutschland 2019. Grundlage sind die Daten sämtlicher notariell beglaubigter Kaufverträge.

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (2. und letzter Tag)

/bwi

