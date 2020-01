Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Angesichts des Konflikts zwischen den USA und dem Iran könnte der Dax zum Wochenbeginn in Richtung der Marke von 13 000 Punkten fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Handelsstart rund ein Prozent tiefer auf 13 083 Punkte. Letztmals lag der deutsche Leitindex vor rund einem Monat unter der runden Marke von 13 000 Zählern. "Die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran lässt die Risikoaversion an den Finanzmärkten schon wieder ansteigen", schrieb Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank in einem Marktkommentar. Anleger könnten also weiter auf Nummer sicher gehen: Die Kurse von als sicher geltenden US-Staatsanleihen legten in Asien nochmals leicht zu, während die Aktienbörsen überwiegend nachgaben. Der Goldpreis zog deutlich an, ebenso wie die Ölpreise.

USA: - VERLUSTE - Nach einem verheißungsvollen Jahresauftakt hat der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran den US-Aktien am Freitag einen Dämpfer verpasst. Tags zuvor hatten die New Yorker Leitbörsen mit Rekorden noch eine positive Duftmarke für das Jahr 2020 gesetzt, nun aber büßten sie einen Teil der Donnerstagsgewinne wieder ein. Nach einem anfänglichen Kursrutsch bis auf 28 500 Punkte erholte sich der Dow Jones Industrial etwas. Zu Handelsschluss fiel er noch um 0,81 Prozent auf 28 634,88 Punkte, womit er in der zu Ende gegangenen Woche ein hauchdünnes Minus verbuchte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die drohende Eskalation der Lage in Nahost hat die Anleger an den Börsen Asiens am Montag vorsichtig gestimmt. Der Goldpreis zog derweil weiter deutlich an. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen trat zuletzt unter dem Strich nahezu auf der Stelle. In Hongkong fiel der Hang Seng zuletzt um mehr als ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit 23 204,86 Punkten und damit fast zwei Prozent im Minus.

DAX 13 219,14 -1,25% XDAX 13 172,56 -2,06% EuroSTOXX 50 3773,37 -0,52% Stoxx50 3428,95 -0,05%

DJIA 28 634,88 -0,81% S&P 500 3234,85 -0,71% NASDAQ 100 8793,90 -0,88%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,56 +0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1161 0,00% USD/Yen 108,03 -0,06% Euro/Yen 120,58 -0,06%

ROHÖL:

Brent 70,23 +1,63 USD WTI 64,35 +1,30 USD

/mis

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Medientag auf der Technik-Messe CES + 0000 Pk Elektroauto-Hersteller Byton + 1700 Pk LG + 1700 Pk ZF + 1800 Pk Bosch + 1900 Pk Continental + 1900 Pk Panasonic + 2000 Pk Qualcomm + 2100 Pk Valeo + 2200 Pk Toyota + 2300 Pk AMD

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KfZ-Absatz 12/19

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: PMI Dienstleistungen 12/19

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/19

09:15 ESP: Markit PMI Dienstleistungen 12/19

09:45 ITA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19

09:50 FRA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

09:55 DEU: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

10:00 EUR: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 01/20

10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Dienstleistungen (endgültig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/19

15:45 EUR: Wochen- und Monatsbericht zu EZB-Anleihekaufprogramm

15:45 USA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

/bwi

Quellen:

Finanztermine: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/tagesvorschau -termine-am-6-januar-2020/2020786/

Börsentag auf einen Blick: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-b-rse ntag-auf-einen-blick-iran-konflikt-verunsichert-anleger/2021 484/