AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Ungeachtet des sich weiter verbreitenden Coronavirus scheinen die Anleger zur Wochenmitte die Risiken vor einer damit verbundenen möglichen Wirtschaftsabschwächung auszublenden. So taxierte der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,20 Prozent höher auf 13 351 Punkten. Damit knüpft das Barometer an seine Vortageserholung an, nachdem es am Montag bis auf den tiefsten Stand seit gut drei Wochen abgerutscht war. Positive Impulse vom US-Technologiesektor dürften die Anleger bei Laune halten. Der iPhone-Konzern Apple hatte am Vorabend nach dem New Yorker Börsenschluss mit starken Quartalszahlen und der Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf die Erwartungen übertroffen.

USA: - KURSGEWINNE - Nach den klaren Vortagesverlusten haben die US-Aktienmärkte am Dienstag Boden gut gemacht. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Gewinn von 0,66 Prozent bei 28 722,85 Punkten, nachdem er am Montag um fast 1,6 Prozent ins Minus gerutscht war. Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 1,01 Prozent auf 3276,24 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,55 Prozent auf 9090,93 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI LEICHT ERHOLT - Die Ausbreitung des Coronavirus hat das Geschehen an den Aktienmärkten in Asien auch am Mittwoch das Geschehen geprägt. Nach den jüngsten Verlusten legte in Tokio der Leitindex Nikkei um 0,7 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong büßte nach den jüngsten Feiertagen allerdings 2,6 Prozent ein. In China ruhte der Handel wegen des Neujahrsfestes weiterhin.

DAX 13.323,69 0,90% XDAX 13.328,54 1,00% EuroSTOXX 50 3.719,22 1,13% Stoxx50 3.418,54 0,89%

DJIA 28.722,85 0,66% S&P 500 3.276,24 1,01% NASDAQ 100 9.090,93 1,55%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,49 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1016 -0,06% USD/Yen 109,14 0,02% Euro/Yen 120,22 -0,04%

ROHÖL:

Brent 60,31 +0,80 USD WTI 54,18 +0,70 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Emmi, Umsatz 2019

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen

07:00 CHE: Rieter, Umsatz 2019

07:00 ESP: Santander, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:00 DEU: Software, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen

07:30 DEU: Comdirect, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h)

08:00 IRL: Wizz Air, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Verkündungstermin im Schadenersatzprozess zwischen Prevent TWB und VW vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf

10:00 DEU: Robert Bosch GmbH, Jahreszahlen

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:50 USA: AT&T, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

14:00 USA: McDonald?s, Q4-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

22:02 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen

22:30 USA: Facebook, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Elisa, Jahreszahlen

SWE: SEB, Jahreszahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Corning, Q4-Zahlen

USA: Mastercard, Q4-Zahlen

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

USA: Lam Research, Q2-Zahlen

USA: Align Technology, Q4-Zahlen

USA: Tesla, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Zum Brexit (31.01.20): Verflechtung der deutschen Wirtschaft mit dem Vereinigten Königreich, Jahre 2014-2017

08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/19

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 01/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/20

09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 12/19

10:00 EUR: Geldmenge M3 12/19

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 01/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 5 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/19 (vorab)

15:00 EUR: Zwei Tage vor dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union: EU-Parlament will Brexit-Abkommen ratifizieren + 1000 Pk Farage, Chef der Brexit-Partei, im Europaparlament in Brüssel + 1500 Beginn der Plenarsitzung + ca 1815 Abstimmung im Europaparlament 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/19 16:30 USA: EIA, Energieministerium, Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Zinsentscheid (20:30 h Pk mit Fed-Chef Powell)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Berlin

11:00 DEU: PresseClub-Gespräch mit dem Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, Joachim Wuermeling, zum Thema "Bedroht Libra unsere Banken?", München

11:00 DEU: Pk VDMA Power Systems und Bundesverband WindEnergie zu Ausbauzahlen der Windenergie 2019

12:00 EUR: EU-Kommission zu den Bedingungen für 5G-Netze in Europa. Hintergrund ist der Streit über eine mögliche Rolle des chinesischen Konzerns Huawei beim Aufbau der neuen Mobilfunkgeneration. + ca 1200 Pk Vestager

14:00 DEU: Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts 2020 und des Kohleausstiegsgesetzes durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

19:00 DEU: Neujahrsempfang des Verbands der Automobilindustrie, Berlin

DEU: Eröffnung der Spielwarenmesse 2020, Nürnberg

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

