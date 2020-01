Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Nach seinem Zweiwochentief vom Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder etwas zulegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,44 Prozent höher auf 13 215 Punkte. Das Coronavirus aus China erlebte einen neuen Höhepunkt und wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen als "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" eingestuft. Die Anleger an der Wall Street lässt dies jedoch weitgehend kalt.

USA: - DOW DREHT INS PLUS - Die US-Aktienindizes haben am Donnerstag im späten Handel ihre Verluste in Gewinne umgewandelt. Die Aufwärtsbewegung begann, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen des Ausbruchs des Coronavirus eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen hatte. Gleichzeitig betonte die WHO, dass keine Reise- und Handelsbeschränkungen nötig seien. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 28 859,44 Punkten, nachdem er über weite Strecken des Handels rund ein halbes Prozent im Minus notiert hatte.

ASIEN: - NIKKEI LEGT ETWAS ZU - Die späte Erholung an den US-Aktienmärkten hat am Freitag auch in Asien die Anleger etwas besänftigt. Mit dem sich weiter ausbreitenden Coronavirus bleibt die Unsicherheit aber hoch. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Verlusten bis zum Handelsschluss um ein Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong gab zuletzt um 0,30 Prozent nach. Auf dem chinesischen Festland ruhte der Handel unterdessen weiterhin.

DAX 13.157,12 -1,41% XDAX 13.249,66 -0,53% EuroSTOXX 50 3.690,78 -1,22% Stoxx50 3.401,38 -1,01%

DJIA 28.859,44 0,43% S&P 500 3.283,66 0,31% NASDAQ 100 9.136,09 0,38%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,34 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1022 -0,10% USD/Yen 109,08 0,16% Euro/Yen 120,22 0,06%

ROHÖL:

Brent 59,41 +1,12 USD WTI 53,20 +1,06 USD

Die wichtigsten Termine

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Signify, Q4-Zahlen

07:20 ESP: BBVA, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum

10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung, Leipzig

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-Pk, Berlin

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen

14:30 USA: Chevron, Q4-Zahlen

18:00 EUR: Bankenaufsicht EBA gibt formalen Startschuss für diesjährigen Banken-Stresstests

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

JPN: Mitsubishi Motors, Q3-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q4-Zahlen USA: IDEXX Laboratories, Q4-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 01/20

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/19 02:00

CHN: CFLP Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20

07:30 FRA: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/19 und Jahr 2019

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

14.30 USA: Arbeitskosten Q4/19

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 12/19

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 01/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/20 (2. Umfrage)

00:00 GBR: Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union

EUR: Moody?s Ratingergebnis Deutschland, Moldawien

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei

EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen

SONSTIGE TERMINE

EUR/GBR: Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union

12:00 DEU: Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

HINWEIS

CHN: Börse geschlossen

