Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE – An den Aktienmärkten herrscht wegen des Coronavirus weiter Alarmstimmung. Nachdem sich in den USA und in Asien der Ausverkauf fortgesetzt hat, könnte der Dax am Freitag erstmals seit Oktober unter die Marke von 12 000 Punkten fallen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Xetra-Handelsstart auf 11 861 Punkte und damit rund 4 Prozent tiefer als am Donnerstag. Es droht damit der sechste Verlusttag in Folge, wobei sich die Talfahrt seit dem Wochenende wegen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschleunigte. In den ersten vier Handelstagen der Woche hat der Dax bereits 1200 Punkte oder rund neun Prozent verloren.

USA: – VERLUSTE – Die Viruskrise hat die US-Börsen weiter fest im Griff. Nach einer leichten Stabilisierung am Vortag ging es am Donnerstag erneut deutlich abwärts. Der Dow Jones Industrial verlor fast 1200 Punkte und schloss unter der Marke von 26 000 Punkten auf dem tiefsten Stand seit August 2019.

ASIEN: – VERLUSTE – Auch an den Börsen Asiens geht auch am Freitag die Angst vor einer Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Epidemie um. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte um 3,7 Prozent auf 21 142,96 Punkte ab. Für den Hang Seng in Hongkong und den CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen ging es zuletzt jeweils um rund zweieinhalb Prozent abwärts.

DAX 12 367,46 -3,19% XDAX 12 146,37 -3,62% EuroSTOXX 50 3455,92 -3,40% Stoxx50 3183,37 -3,64%

DJIA 25 766,64 -4,42% S&P 500 2978,76 -4,42% NASDAQ 100 8436,67 -4,93%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,90 +0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1006 0,12% USD/Yen 108,83 -0,91% Euro/Yen 119,78 -0,80%

ROHÖL:

Brent 50,90 -1,28 USD WTI 45,65 -1,44 USD

/mis

Die wichtigsten Termine des Tages



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen (Call 09.00 Uhr)

07:00 CHE: UBS, Geschäftsbericht 2019

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 h Pk)

07:00 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

07:50 ITA: Eni, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: LSE, Jahreszahlen

10:00 DEU: Bilanz-Pk Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Frankfurt

11:00 DEU: Bundesbank Pk zum Geschäftsbericht 2019, Frankfurt

12:00 DEU: Borussia Dortmund, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen AR-Sitzung und Eckdaten Jahreszahlen

DEU: Brain Technology, Q1-ZahleN

ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

GBR: IAG International Airlines, Jahreszahlen

GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

USA: Foot Locker, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 01/20

08:00 DEU: Konsumausgaben privater Haushalte, Jahr 2018

08:00 DEU: Index der Außenhandelspreise, Januar 2020

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 02/20 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/19 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q4/19 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 02/20

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 02/20

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/20

11:00 ITA: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig)

14:30 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 02/20

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 01/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Norwegen, Schweiz

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Estland, Bosnien-Herzegowina

EUR: Moody’s Ratingergebnis EFSF, ESM, Weißrussland

12:00 DEU: Ergebnis zu Vergleichsverhandlungen zwischen dem Land NRW und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhaltepläne für sieben Städte, Münster

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in

MEZ./bwi

Finanztermine: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/tagesvorschau-termine-am-28-februar-2020/2087973/

Börsentag auf einen Blick: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-b-rsentag-auf-einen-blick-covid-19-verschreckt-anleger-weiter/2088447/