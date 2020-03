Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Der deutsche Aktienmarkt ist weiter ganz im Bann der Coronavirus-Krise. So deutet sich am Mittwoch nach den heftigen Verlusten der ersten beiden Handelstage der Woche erneut keine Erholung an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund eineinhalb Stunden vor Xetra-Handelsstart mit 10 514 Punkte und damit nur leicht über dem Schlusstand vom Dienstag. Damit ist die etwas bessere Stimmung aus der Nacht auf Mittwoch infolge der deutlichen Gewinne an den US-Börsen wieder so gutwie verflogen. So hatte die Indikation um 22 Uhr noch auf einen Anstieg des Dax bis auf 10 900 Punkte hingedeutet. Am frühen Mittwochmorgen haben die US-Futures mittlerweile deutlich nachgegeben und auch in Asien gibt es Verluste an den Börsen.

USA: – DEUTLICH IM PLUS – Nach den panikartigen Verkäufen zu Wochenbeginn haben sich die Aktienkurse an der Wall Street am Dienstag stabilisiert. Neben Schnäppchenkäufen könnten Anleger auch darauf gesetzt haben, dass Maßnahmen der US-Regierung zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus greifen. Der Dow Jones Industrial stieg um 4,89 Prozent auf 25018,16 Zähler. Vorausgegangen war dem allerdings der heftigste Ausverkauf seit der großen Finanzkrise 2007 und 2008. Der marktbreite S&P 500 rückte um 4,94 Prozent auf 2882,23 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 befestigte sich um 5,34 Prozent auf 8372,27 Zähler nach oben.

ASIEN: – DEUTLICH IM MINUS – An den asiatischen Aktienmärkten hat sich die Stimmung nach der Erholung vom Dienstag wieder gedreht. Am Mittwoch waren alle wichtigen Indizes im Minus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte 2,3 Prozent auf 19 416 Punkte ein. In China und Hongkong fielen die Verluste geringer aus, aber auch der CSI mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und Hongkonger Hang Seng gaben nach.

DAX 10.475,49 -1,41%

XDAX 10.877,10 5,03%

EuroSTOXX 50 2.910,02 -1,66%

Stoxx50 2.764,46 -0,87%

DJIA 25.018,16 4,89%

S&P 500 2.882,23 4,94%

NASDAQ 100 8.372,27 5,34%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,58 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1358 0,68%

USD/Yen 104,35 -1,22%

Euro/Yen 118,52 -0,54%

ROHÖL:

Brent 37,92 +0,70 USD

WTI 34,78 +0,42 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr Bremse + 9.00 h Bilanz-Pk

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen + 10.00 h Bilanz-Pk

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen

08:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

10:00 DEU: Axel Springer Telefonkonferenz zu Geschäftsbericht, Berlin

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Celle

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 SPA: Handelsbilanz 01/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/20

10:30 GBR: Dienstleistungsindex 01/20

10:30 GBR: Handelsbilanz 01/20

11:00 DEU: Bundesfinanzhof Jahres-Pk

13:30 USA: Verbraucherpreise 02/20

13:30 USA: Stundenlöhne 02/20

19:00 USA: Haushaltssaldo 02/20

GBR: Der neue britische Schatzkanzler Rishi Sunak legt den Haushaltsplan vor, London

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk mit der Ombudsfrau der Inkassobranche, Brigitte Zypries, zu Verbraucherschutz und Inkasso

11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose

18:30 DEU: Podiumsdiskussion «Tacheles statt Ausreden: Wie schafft Deutschland den digitalen Wandel?» mit Digitalministerin Dorothee Bär (CSU)

