Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – STABIL – Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der Folgen der Corona-Krise dürfte die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch noch etwas höher treiben. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax am Morgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 9760 Punkte. Nach langen Verhandlungen haben sich das Weiße Haus und die Demokraten auf ein Konjunkturpaket geeinigt. Die Erwartung und Hoffnung an den Börsen auf eben dieses politische Signal hatte am Vortag die Kurse bereits stark nach oben getrieben: Der Dax hatte mit einer Rally von elf Prozent einen der stärksten Börsentage seiner Geschichte hingelegt. Der Dow hatte am Vorabend mit einem Aufschlag von 11,4 Prozent sogar noch etwas mehr zugelegt

USA: – ERHOLT – In einer rasanten Erholungsbewegung hat der Dow Jones Industrial die heftigen Verluste einer ganzen Handelswoche an einem Tag wett gemacht. Das weltweit bekannteste Börsenbarometer eroberte am Dienstag mehr als 2000 Punkte zurück und stieg um 11,37 Prozent auf 20 704,91 Punkte. Einen solch kräftigen Gewinn hat es seit 1933 nicht mehr gegeben. Auftrieb gaben zuversichtliche Aussagen von US-Senatoren, dass ein Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket gegen die Folgen der Coronavirus-Krise kurz vor der Verabschiedung stehe.

ASIEN: – GEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Mittwoch weiter zugelegt. Zuletzt trieb die Einigung der beiden großen Parteien in den USA auf ein Konjunkturpaket zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie die Kurse an. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um knapp 3 Prozent und in Hong Kong legte der Hang Seng um etwas mehr als 3 Prozent zu. In Japan stieg der Leitindex Nikkei-225 um rund 8 Prozent.

-Anzeige-



DAX 9700,57 10,98%

XDAX 9701,93 10,02%

EuroSTOXX 50 2715,11 9,24%

Stoxx50 2589,48 7,95%

DJIA 20 704,91 11,37%

S&P 500 2447,33 9,38%

NASDAQ 100 7553,83 7,81%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,46 +0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0819 0,29%

USD/Yen 111,19 -0,03%

Euro/Yen 120,30 0,26%

ROHÖL:

Brent 27,83 +0,68 USD

WTI 24,83 +0,82 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (Call 11.00 h)

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen + 8.30 Bilanz-Pk (Webcast)

07:10 DEU: Norma, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk (telefonisch)

07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Sixt Leasing, Jahreszahlen

07:30 DEU: Zooplus, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Amadeus Fire AG, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert)

10:30 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Jahreszahlen (Webcast)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Compugroup Medical, Geschäftsbericht

AUT: CA Immobilien, Jahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NED: BIP Q4/19 (endgültig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 02/20

08:00 DEU: Destatis, Kaufverhalten im Einzelhandel in der Corona-Krise

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklimaindex 03/20

10:30 GBR: Erzeugerpreise 02/20

10:30 GBR: Verbraucherpreise 02/20

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/20

14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 01/20

15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 03/20

15:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise

+ Sitzung des Bundestages; die Abgeordneten wollen umfassende Maßnahmen zur Linderung der Folgen der Ausbreitung des Coronavirus beschließen.

+ Sitzung des Bundesrats; einziger Tagesordnungspunkt ist die Beratung des Regierungsentwurfs für den Nachtragshaushalt.

+ Beratungen der G7-Außenminister per Video

DEU: EY-Studie zu Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres der Dax-Unternehmen

DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung u.a. zum Jahresabschluss und zur Neubesetzung von Aufsichtsratsmandaten (per Videokonferenz)

DEU: Außerordentliche Mitgliederversammlung soll neuen Chemie-Präsidenten wählen, Berlin

10:00 DEU: Deutscher Verband Tiernahrung Telefon-Pk zur Versorgung von Tieren während der Coronakrise sowie mit einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019 und Ausblick auf 2020.

14:00 BEL: EU-Agrarminister beraten per Videokonferenz – Thema sind die Auswirkungen von Covid-19 auf die Landwirtschaft

CHE: Industry Strategy Meeting (WEF), Genf

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

Finanztermine: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/tagesvorschau-termine-am-25-maerz-2020/2153782/

Börsentag auf einen Blick: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-us-konjunkturpaket-stuetzt-stimmung/2154192/