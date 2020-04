Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – GEWINNE – Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich dank positiver Vorgaben aus den Vereinigten Staaten ein versöhnlicher Wochenabschluss ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden auf 10 626 Punkte und damit 3,15 Prozent höher als am Donnerstag. Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies unter anderem auf Nachrichten, die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Corona-Lage geweckt hätten. So habe eine Bericht vage Hoffnungen geweckt, dass das Pharmaunternehmen Gilead Sciences Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Versuchs-Medikament Remdesivir erzielt habe. US-Präsident Donald Trump gab in der Nacht auf Freitag zudem seinen Plan zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bekannt. Er will das Land mit neuen Richtlinien in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen.

USA: – GEWINNE – Mit einem Endspurt ist dem Dow Jones Industrial am Donnerstag doch noch der Sprung in die Gewinnzone gelungen. Der US-Leitindex ging mit plus 0,14 Prozent auf 23 537,68 Punkten ins Ziel. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,58 Prozent auf 2799,55 Punkte vor. Technologie-Aktien waren wie an den Vortagen erneut besser als die Standardwerte. So gewann der Nasdaq 100 1,93 Prozent auf 8757,83 Punkte. Marktbeobachter glauben, dass viele Tech-Unternehmen gestärkt aus der Virus-Krise herausgehen werden. Neue Wirtschaftsdaten aus den USA fielen indes abermals verheerend aus. So sackte das Geschäftsklima in der Region Philadelphia kräftig ab. Zugleich stellten angesichts der Zuspitzung der Pandemie in den USA die vierte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe.

ASIEN: – GEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Freitag im Sog positiver Vorgaben von der Wall Street zugelegt. Gut kamen Berichte über womöglich positive Wirkungen eines Medikamentenkandidaten gegen Covid-19 in den USA an, sowie dass der Flugzeugbauer Boeing die Produktion kommende Woche wieder anlaufen lassen will. Derweil schrumpfte Chinas Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie im ersten Quartal erstmals seit Jahrzehnten – positiv überraschten dagegen Daten von der Industrie. Hier sank die Produktion im März nicht so stark wie befürchtet. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 1,30 Prozent und der Hang Seng in Hongkong gewann mehr als zwei Prozent. In Japan zog der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um rund zweieinhalb Prozent an.

DAX 10 301,54 0,21%

XDAX 10 312,53 0,34%

EuroSTOXX 50 2812,35 0,15%

Stoxx50 2763,66 0,87%

DJIA 23 537,68 0,14%

S&P 500 2799,55 0,58%

NASDAQ 100 8757,83 1,93%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,34 -0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0873 0,31%

USD/Yen 107,71 -0,2%

Euro/Yen 117,11 0,11%

ROHÖL:

Brent 28,38 +0,57 USD

WTI 19,68 -0,19 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

DEU: Volkswagen, Konzernabsatz Q1/20 mit Aussagen des VW China-Vorstands Wöllenstein für die Region China

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 03/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/20

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/20 (endgültig)

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 02/20

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/20

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/20

08:00 DEU: Auftragsbestand verarbeitendes Gewerbe 02/20

08:00 DEU: Insolvenzen 01/20

09:00 AUT: Verbraucherpreise 03/20

10:00 ITA: Handelsbilanz 02/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig)

16:00 USA: Frühindikator 03/20

EUR: Moody’s Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

12:30 DEU: Pk mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Vertretern der Landesregierung von Rheinland-Pfalz zur Lage der Wirtschaft

BEL: Sondersitzung des Europäischen Parlaments (zweiter und letzter Tag)

USA: Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (findet virtuell statt wegen Coronavirus)

