DEUTSCHLAND: – STABIL ERWARTET – Nach dem starken Wochenauftakt zeichnet sich im Dax am Dienstag zunächst wenig Bewegung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start fast unverändert auf 10 663 Punkte. Tags zuvor hatte er mit einem Sprung um über 3 Prozent das Erholungshoch der vergangenen Wochen von 10 820 Punkten wieder ins Visier genommen. Zunächst fehlt ihm jedoch weiterer Schwung. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten der Corona-Pandemie wird beim Blick auf den Ölmarkt wieder gedämpft. Nach der jüngsten Stabilisierung gaben hier die Preise wieder kräftig nach.

USA: – ANLEGER SETZEN AUF LOCKERUNGEN – Zuversichtlich sind Anleger in New York in die neue Handelswoche gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial baute die Gewinne am Montag im Verlauf des Handels immer mehr aus und schloss 1,51 Prozent höher auf 24 133,78 Punkten. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten des Coronavirus hatte zuvor bereits die Aktienmärkte Asiens und Europas angetrieben. Dieser Trend setzte sich auch in New York fort.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag nach der Erholung zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt leicht um 0,23 Prozent. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen hingegen um 0,6 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,37 Prozent. Während die Hoffnung auf eine allmähliche Lockerung der Corona-Beschränkungen stützt, sorgt der erneute Ölpreisverfall bei Anlegern eher für Ernüchterung.

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 17. KW

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Delivery Hero, Q1 Umsatz (Call 8.00 h) und Geschäftsbericht

07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1 Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q1 Trading Update

07:30 DEU: Comdirect, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:15 DEU: DMG Mori, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

13:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Carrefour, Q1 Umsatz

22:03 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q2-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor, Q1-Zahlen (detailliert)

22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gesco, Bilanz-Pk und Analystenkonferenz

DEU: PSI Software, Q1-Zahlen

NOR: Telenor, Q1-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Blue Apron Holdings, Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/20

09:00 ESP: Arbeitslosenquote 03/20

09:30 SWE: Riksbank Zinsentscheid

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/20 (vorläufig)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/20

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen, Luxemburg

15:00 DEU: Verkündung der Entscheidung zur Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG, Braunschweig

