Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – ERHOLT – Am deutschen Aktienmarkt scheint sich die Lage am Dienstag nach dem Kursrutsch zum Wochenstart vorerst zu stabilisieren. Rund eineinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax auf 10 633 Punkte und damit 1,59 Prozent über dem Vortagsschluss. Am Montag hatte der deutsche Leitindex unter anderem wegen der Furcht vor einem Wiederaufflammen des Handelskonflikts sowie schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone infolge der Corona-Krise rund 3,6 Prozent verloren. Am Dienstag blicken Investoren zunächst erneut auf die Zahlen zahlreicher Unternehmen. So hatte der im Dax notierte Chipkonzern Infineon bereits am Montagabend nach Xetra-Schluss die Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Aus der ersten Börsenliga stehen am Dienstag zudem die Zahlen des Immobilienunternehmens Vonovia sowie Details von bereits bekannten Umsatzangaben von Beiersdorf an. Konjunkturseitig steht am Vormittag wenig an, interessant dürfte dagegen die US-Handelsbilanz am Nachmittag werden.

USA: – ERHOLT – Der Dow Jones Industrial hat am Montag nach einem über lange Strecken negativen Verlauf zu Handelsschluss ein kleines Plus erzielt. Weiter steigende Ölpreise hätten für Optimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung gesorgt, sagten Händler. Am Ende legte der Dow um 0,11 Prozent auf 23 749,76 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,42 Prozent auf 2842,74 Zähler nach. Der Nasdaq 100 gewann 1,33 Prozent auf 8834,114 Punkte. Lange Zeit hatten allerdings die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie historisch schwache Konjunkturdaten aus der Industrie die Stimmung am US-Aktienmarkt belastet.

ASIEN: – GEWINNE IN HONGKONG – An meisten der wichtigen Märkten in Asien ruhte der Handel am Dienstag feiertagsbedingt. Sowohl in Japan als auch in Festlandchina und in Südkorea wurde nicht gehandelt. In Hongkong folgten die Kurse derweil positiven Vorgaben von der Wall Street, die am Montag im späten Handel einen Schlussspurt hingelegt hatte: der Hang Seng stieg zuletzt um rund ein halbes Prozent. In Australien ging es am Dienstag ebenfalls nach oben.

DAX 10 466,80 -3,64%

XDAX 10 583,46 -2,19%

EuroSTOXX 50 2816,48 -3,81%

Stoxx50 2767,00 -2,27%

DJIA 23 749,76 +0,11%

S&P 500 2842,74 +0,42%

NASDAQ 100 8834,111 +1,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,01 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0908 +0,02%

USD/Yen 106,592 -0,14%

Euro/Yen 116,289 -0,13%

ROHÖL:

Brent 28,52 +1,32 USD

WTI 21,77 +1,38 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

07:00 CHE: SIG, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 18. KW

07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 11.30 h)

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call)

08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Total, Q1-Zahlen

09:30 DEU: Infineon Call Q2-Zahlen

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

10:00 DEU: Comdirect, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

11:00 DEU: Infineon Pk Q2-Zahlen

11:30 DEU: Dussmann, Jahres-Pk (online)

12:00 USA: Dupont de Nemours, Q1-Zahlen

12:30 ESP: Endesa, Hauptversammlung

13:00 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q1-Zahlen

17:50 FRA: Axa, Q1-Umsatz

22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA / VdIK / KBA – Auto-Neuzulassungen 04/20

DNK: Vestas, Q1-Zahlen

ESP: Repsol, Q1-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q1-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen

USA: Pinterest, Q1-Zahlen

USA: American Express, Hauptversammlung

USA: Beyond Meat, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise ß4/20

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 04/20

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu milliardenschweren Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB), Karlsruhe

10:30 GBR: PMI Dienste 04/20 (endgültig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/20

14:30 USA: Handelsbilanz 03/20

15:45 USA: Markit PMI Dienste 04/20 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 04/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: BGH verhandelt erstmals Klage eines vom Abgasskandal betroffenen Diesel-Käufers. Es geht um mögliche Schadenersatz-Ansprüche gegen den Hersteller VW. Der Kläger will seinen Gebrauchtwagen zurückgeben und den vollen Kaufpreis von rund 31 500 Euro wiederhaben.

10:00 DEU: Online-Veranstaltung der Deutschen Bundesbank „Covid-19 und die Auswirkungen auf die Banken in Deutschland“. Unter anderem mit Bundesbankpraäsident Jens Weidmann, dem Praäsidenten der Finanzaufsicht (BaFin), Felix Hufeld, dem Mitglied des EZB-Direktoriums, Yves Mersch, und Finanzstaatssekretaär Jörg Kukies.

10:00 DEU: Spitzentreffen der Autoindustrie im Kanzleramt. Die Bundesregierung empfängt die Automobilindustrie zu einem weiteren Autogipfel.

10:30 DEU: Online-Pk Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) zur Krise der Luftfahrtindustrie wegen der Corona-Pandemie

11:00 DEU: Digitale Jahrespressekonferenz Industrieverband Agrar

HINWEIS

CHN/JPN/SOK: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

