DEUTSCHLAND: – ETWAS LEICHTER – Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax am Mittwoch auf 10 658 Punkte, das waren 0,66 Prozent unter dem Vortagsschluss. An der Wall Street hatten die Kurse im späten Handel einen Großteil ihrer vorangegangenen Gewinne wieder abgegeben. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sieht die Aktienkurse „in ein gewisses Loch fallen, weil neue Kurstreiber erst einmal nicht am Horizont zu sehen sind“. Die historisch einmaligen staatlichen Hilfspakete und ein erfolgreicher Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus seien in die Aktienkurse eingepreist. Der deutsche Leitindex dürfte folglich weiter um die Marke von 10 500 Zählern pendeln.

USA: – ERHOLUNG VERLIERT AN SCHWUNG – Die Aussicht auf weltweite Lockerungen in der Coronakrise hat die US-Börsen am Dienstag auf Erholungskurs gehalten. Gemeinsam mit dem wieder anspringenden Ölpreis sorgte sie dafür, dass der Dow Jones Industrial mit 23 883,09 Punkten ein Plus von 0,56 Prozent über die Ziellinie brachte. Allerdings hatte er dabei im Späthandel merklich an Schwung verloren. Noch eine Stunde vor Schluss hatte er etwa eineinhalb Prozent im Plus gestanden.

ASIEN: – LEICHTE KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch etwas freundlicher tendiert. Allerdings wird weiterhin nicht an allen wichtigen Börsenplätzen gehandelt. In Japan ruhte der Handel feiertagsbedingt weiterhin. In Festlandchina trat der CSI auf der Stelle. Hongkong verzeichnete leichte Kursgewinne von 0,9 Prozent. In den USA hatte die Erholung am Vortag etwas an Schwung verloren.

DAX 10729,46 +2,51%

XDAX 10637,22 +0,51%

EuroSTOXX 50 2875,91 +2,11%

Stoxx50 2825,60 +2,12%

DJIA 23883,09 +0,56%

S&P 500 2868,44 +0,90%

NASDAQ 100 8930,618 +1,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,12 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,08384 -0,01%

USD/Yen 106,3570 -0,19%

Euro/Yen 115,2810 -0,18%

ROHÖL:

Brent 30,84 -0,13 USD

WTI 24,45 -0,11 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:10 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Dialog Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (detailliert) und Hauptversammlung

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen (Call 10.30 h)

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

14:00 USA: General Motors, Q1-Zahlen

17:45 ITA: Enel, Q1-Zahlen

18:30 DEU: Metro, Q2-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen

22:00 USA: PayPal, Q1-Zahlen

22:05 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CDN: Nutrien, Q1-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

FRA: Natixis, Q1-Zahlen

FRA: Veolia, Q1-Zahlen

ITA: UniCredit, Q1-Zahlen (Call 14.00 h)

NLD: Wolters Kluwer, Q1 Trading Update

USA: Allstate, Q1-Zahlen

USA: Philip Morris, Hauptversammlung

USA: Fox, Q3-Zahlen

USA: Lyft, Q1-Zahlen

USA: New York Times, Q1-Zahlen

USA: KKR & Co, Q1-Zahlen

USA: Fitbit, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/20

09:15 ESP: PMI Dienste 04/20

09:45 ITA: PMI Dienste 04/20

09:50 FRA: PMI Dienste 04/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 04/20 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Dienste 04/20 (endgültig)

12:00 EUR: EU-Kommission legt ihre Frühjahrs-Konjunkturprognose vor

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/20

14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 04/20

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA stellt Studie zur Produktpiraterie vor

DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise

+ Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder

+ Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur Corona-Krise startet

+ Sondersitzung des Berlinern Senats zu möglichen Lockerungen etwa in der Gastronomie, anschließend Pk geplant (Uhrzeiten noch offen)

+ 13:00 Sitzung des Bundestags

+ 13:00 Bundespressekonferenz

+ 09:30 Sitzung des Bundeskabinetts

+ 15:00 Statement von Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU)

16:30 EUR: EU-Videokonferenz mit den West-Balkan-Staaten

RUS: Russlands Präsident Wladimir Putin informiert nach mehr als einem Monat Lockdown in Russland über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

