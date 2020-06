Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNMITNAHMEN – Am deutschen Aktienmarkt deutet sich am Donnerstag nach den deutlichen Gewinnen der vergangenen beiden Handelstage ein leichter Rücksetzer an. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,68 Prozent tiefer auf 12 298 Punkte. Am Dienstag und Mittwoch hatte der Dax insgesamt um fast vier Prozent zugelegt. Händler sprachen daher von einer leichten Gegenbewegung. Wichtige Neuigkeiten zur Corona-Pandemie, die die Finanzmärkte weiter im Griff hat, gab es in den vergangenen Stunden nicht. Im Tagesverlauf stehen dann unter anderem mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Neuigkeiten zu dem zuletzt stark unter der Krise leidenden US-Arbeitsmarkt an. Zudem könnte die Notenbank-Entscheidung in Großbritannien (13 Uhr) die Märkte bewegen. Zudem wirft der Hexensabbat am Freitag seinen Schatten voraus.

USA: – DOW VERLIERT, NASDAQ GEWINNT – Nach drei gewinnträchtigen Handelstagen in Folge hat die Wall Street am Mittwoch teils wieder nachgegeben. Dabei überlagerten neue Befürchtungen über die Ausbreitung der Corona-Pandemie die anhaltenden Hoffnungen erneut auf ein Infrastrukturprogramm der US-Regierung und eine rasche Erholung der US-Wirtschaft von der Corona-Krise. An der Technologiebörse Nasdaq ging der Höhenflug hingegen gebremst weiter. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 26 119,61 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,36 Prozent auf 3113,49 Punkte. Der Nasdaq 100 gewann hingegen 0,33 Prozent auf 9982,48 Zähler.

ASIEN: – CSI STEIGT; NIKKEI VERLIERT – Die wichtigsten Börsen Asiens haben sich auch am Donnerstag kraftlos gezeigt. In Shanghai ging es zwar für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um rund ein halbes Prozent nach oben, größere Dynamik fehlte aber. In Hongkong fiel der Hang Seng um 0,2 Prozent und der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte rund rund eine Stunde vor Handelsende 0,3 Prozent ein. Neben zuletzt wieder steigenden Corona-Fällen verunsichern auch die größeren Spannungen zwischen Nord- und Südkorea die Anleger. Dem gegenüber steht die Billiggeldflut der globalen Notenbanken und zahlreiche Regierungsprogramme, die der Wirtschaft nach dem Corona-Schock helfen sollen.

DAX 12382,14 +0,54%

XDAX 12338,37 +0,23%

EuroSTOXX 50 3267,26 +0,76%

Stoxx50 3042,50 +1,16%

DJIA 26119,61 -0,65%

S&P 500 3113,49 -0,36%

NASDAQ 100 9982,48 +0,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 179,42 +0,34%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1257 +0,12%

USD/Yen 106,87 -0,13%

Euro/Yen 120,30 -0,02%

ROHÖL:

Brent 40,55 -0,16 USD

WTI 37,63 -0,33 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Wirecard, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 h digitale Pk)

07:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

10:00 DEU: BASF, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online)

11:00 ESP: Amadeus IT, Hauptversammlung (online)

12:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Deutsche Post – Berichterstattung vom ICFW-Abend mit Vorstandschef Frank Appel

18:00 DEU: Deutsche Bank IR-Call u.a. mit CFO James von Moltke

DEU: PharmaSGP Holding, Bekanntgabe Ausgabepreis

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2020

08:00 CHE: Handelsbilanz 05/20

09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 ITA: Handelsbilanz 04/20

10:00 ESP: Handelsbilanz 04/20

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose im Sommer für Deutschland und die Welt, Kiel

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:00 POL: National Bank of Poland, Zinsentscheid

14:30 USA: Philly Fed Index 06/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 05/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Regierungserklärung Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Deutschen EU-Ratspräsidentschaft und zum Europäischen Rat

09:00 DEU: Bundestag u.a. mit einer Reform des Außenwirtschaftsrechts, um die Übernahme deutscher Firmen durch ausländische Investoren zu erschweren

+ 09:00 Wahl eines Vizepräsidenten für das Bundesverfassungsgericht

09:15 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Berechnung der LKW-Maut in Deutschland

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Widerrufbarkeit von im Fernabsatz geschlossenen Anschlusszinsvereinbarungen

10:00 DEU: Online-Pk Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) zur Jahrestagung 2020

10:30 DEU: Urteilsverkündigung des Bundesverwaltungsgerichts zu einem Planungsabschnitt für das Bahnprojekt Stuttgart 21, Leipzig

11:00 DEU: Jahres-Pk deutsche Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie VDMA

DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Bochum

DEU: Vorstellung des iff-Überschuldungsreports 2020

DEU: ifo-Jahresversammlung: „Wie gefährdet ist der Wohlstand in Deutschland?“, München

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

