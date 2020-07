Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE – Nach dem Vortagessprung des Dax auf ein Hoch seit dem Corona-Crash dürften es die Anleger am Donnerstag erst einmal ruhig angehen. Der X-Dax als Indikator signalisierte für den Dax etwa eine Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,8 Prozent auf 12 828 Punkte. Zur Wochenmitte hatte der deutsche Leitindex den Widerstand um die 12 850 Punkte überwunden und war nur knapp an der Marke von 13 000 Punkten gescheitert. Am Donnerstag muss sich nun zeigen, ob der ehemalige Widerstand als Unterstützung dienen kann. Die Vorgaben aus Übersee belasten aber erst einmal. An der Wall Street fiel der Dow-Future seit dem Handelsschluss an den US-Börsen noch etwas weiter zurück und an den wichtigsten Börsen Asiens ging es am Donnerstag abwärts. So erholte sich Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal zwar stärker als gedacht vom Corona-Einbruch, die jüngsten Einzelhandelszahlen fielen allerdings ein Stück weit schlechter aus als von Experten erwartet.

USA: – GEWINNE – Neu aufkeimende Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hat der Wall Street weiteren Auftrieb gegeben. Wie schon am Vortag zogen auch am Mittwoch die Standardwerte stärker an als die Technologieaktien. Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der Biotech-Firma Moderna zeigt einer Studie zufolge nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten die Probanden Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, teilte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten mit. Der Impfstoff soll bereits ab Ende Juli an rund 30 000 Probanden getestet werden.

ASIEN: – VERLUSTE – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. Auf der Stimmung lasteten die Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und China sowie eher durchwachsene chinesische Konjunkturdaten. So hatte sich zwar die chinesische Wirtschaft im zweiten Qartal stärker von der Corona-Krise erholt als gedacht, die jüngsten Einzelhandelsdaten aus dem Land fielen indes schwächer aus als gedacht. In China sank der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 1,78 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong gab um 1,25 Prozent nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 0,71 Prozent.

DAX 12930,98 1,84%

XDAX 12910,11 1,11%

EuroSTOXX 50 3378,21 1,71%

Stoxx50 3088,59 1,69%

DJIA 26870,10 0,85%

S&P 500 3226,56 0,91%

NASDAQ 100 10701,68 0,11%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,14 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1406 -0,05%

USD/Yen 106,88 -0,05%

Euro/Yen 121,90 -0,11%

ROHÖL:

Brent 43,54 -0,25 USD

WTI 40,88 -0,32 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Zalando, Q2 Trading Update (Call 7.15 h)

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q2 Production Report

08:00 GBR: Easyjet, Q3 Trading Update

08:00 FRA: PSA, Absatzzahlen 1. Halbjahr 2020

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:15 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Telenor, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 06/20

04:00 CHN: BIP Q2/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/20

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 06/20

08:00 EUR: Acea Pkw-Neuzulassungen 06/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 05/20

10:00 DEU: Allianz, Pressegespräch (online) zu Konjunkturausblick 2020/2021 mit Chefvolkswirt Ludovic Subran

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/20

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pk 14.30 h

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/20

14:30 USA: Philly Fed Index 07/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 07/20

16:00 USA: Lagerbestände 05/20

17:00 USA: Fed-Präsident von Chicago, Charles Evans, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage des Datenaktivisten Schrems gegen Facebook

09:30 LUX: EuGH-Urteile zu Geldstrafen gegen gegen Irland und Rumänien, die die EU-Kommission beim EuGH beantragt hat

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Glyphosat

09:30 EUR: Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den Gesundheitsministern aus Portugal und Slowenien, Marta Temido und Tomaz GantarThemen: sichere Arzneimittelversorgung in der EU, Ausblick auf Schaffung eines europäischen Gesundheitsdatenraumes

+ 12:45 gemeinsame Statements

10:30 DEU: Pk Allianz pro Schiene zu Pro-Kopf-Investitionen im europa?ischen Schienenverkehr

11:00 DEU: Digitale Pk – OECD-FAO-Landwirtschaftsausblick 2020-2029

DEU: Vorstellung des Programms der deutschen EU-Ratspräsidentschaft durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

+ 09:00 im Ausschuss für Industrie, Telekommunikation, Forschung und Energie

+ 13:45 im Ausschuss für Regionalpolitik

USA: US-Präsident Trump hält eine Rede zum Thema „Rolling Back Regulations to Help All Americans“

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

