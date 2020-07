Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE ERWARTET – Der sich verschärfende Streit zwischen China und den USA drückt am Freitag auch am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung. Erstmals seit Wochenbeginn dürfte der Dax wieder unter die runde Marke von 13 000 Punkten tauchen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,25 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 12 940 Punkten. Als Reaktion auf die Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston forderte China nun seinerseits die USA auf, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schließen. Das ohnehin seit langer Zeit angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern erreicht damit einen weiteren Tiefpunkt, was sich auf den Welthandel weiter negativ auswirken könnte.

USA: – VERLUSTE – Herbe Verluste hat es am Donnerstag an den US-Aktienmärkten gegeben. Die Quartalsberichte einiger namhafter US-Konzerne wie Microsoft , Tesla und Dow Inc kamen bei den Anlegern nicht gut an. Als sich die Verluste ausweiteten, machten Investoren vor allem bei den zuletzt phänomenal gelaufenen Technologieaktien Kasse – womit sich der Abwärtsdruck noch erhöhte. Der Dow Jones Industrial verlor 1,31 Prozent auf 26 652,33 Punkte.

ASIEN: – VERLUSTE, JAPAN GESCHLOSSEN – Die sich weiter hochschaukelnden Spannungen zwischen China und den USA haben die Börsen Asiens am Freitag belastet. Hinzu kamen schwache Vorgaben der US-Börsen, nachdem dort die Quartalszahlen großer Konzerne auf geteiltes Echo gestoßen waren. Allerdings hatten die globalen Aktienmärkte nach der Erholungrally seit dem Corona-Crash bereits jüngst immer mal wieder Ermüdungserscheinungen gezeigt. In China ging es für den CSI 300 zum Wochenschluss um zuletzt rund drei Prozent nach unten. Der Hang Seng in Hongkong sank um 1,8 Prozent. In Japan blieb die Börse wegen eines Feiertages erneut geschlossen.

DAX 13103,39 -0,01%

XDAX 12986,28 -1,11%

EuroSTOXX 50 3371,74 +0,03%

Stoxx50 3064,27 +0,08%

DJIA 26652,33 -1,31%

S&P 500 3235,66 -1,23%

NASDAQ 100 10580,59 -2,67%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,77 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1600 +0,03%

USD/Yen 106,46 -0,38%

Euro/Yen 123,49 -0,35%

ROHÖL:

Brent 43,46 +0,15 USD

WTI 41,15 +0,08 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Q2-Umsatz

07:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Finnair, Q2-Zahlen

FRA: Thales, Halbjahreszahlen

NOR: Equinor, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 07/20 (vorab)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 06/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 07/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 07/20

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 06/20

EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei, Türkei

EUR: Fitch Ratingergebnis Griechenland, ESM, EFSF

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht BMW zur Information über den Entwicklungsstand der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie

10:00 DEU: Im juristischen Streit zwischen einem kommunalen Energieunternehmen und dem Land um Windräder auf dem Taunuskamm könnte Entscheidung fallen, Wiesbaden

12:00 EUR: EU-Kommission präsentiert Pläne zur Rolle der Kapitalmärkte bei der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise

DEU: Erste Kreuzfahrt von TUI Cruises mit der „Mein Schiff 2“ von Hamburg aus

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

