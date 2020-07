Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE ERWARTET – Auch nach zwei Tagen der Stagnation herrscht am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst weiter Vorsicht. Erwartet werden zum Handelsbeginn leichte Kursverluste. Den Leitindex Dax taxierte der Broker IG rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,62 Prozent niedriger auf 12 756 Punkte. An der Wall Street hatten die Aktienkurse in der letzten Handelsstunde nachgegeben. Angesichts der nach wie vor hohen Zahlen von mit dem Coronavirus Infizierten, des Zinsentscheids der Fed an diesem Abend und einer Reihe von Quartalsberichten großer Konzerne mieden die Anleger das Risiko.

USA: – VERLUSTE – Vor einem Reigen an bedeutenden Unternehmenszahlen sind die Anleger an den New Yorker Börsen am Dienstag in Deckung gegangen. Vor allem im Späthandel ließ der Dow Jones Industrial Federn, am Ende verlor er 0,77 Prozent auf 26 379,28 Punkte. In den Schlussminuten hatte er wenige Punkte niedriger seinen tiefsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,65 Prozent auf 3218,44 Zähler.

ASIEN: – GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN TOKIO – Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um rund ein Prozent fiel, ging es für die Kurse in China nach oben. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um rund ein Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong stieg zuletzt um 0,12 Prozent.

DAX 12835,28 -0,03%

XDAX 12785,37 -0,77%

EuroSTOXX 50 3303,56 +0,02%

Stoxx50 3016,99 +0,52%

DJIA 26379,28 -0,77%

S&P 500 3218,44 -0,65%

NASDAQ 100 10532,50 -1,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,21 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1730 +0,11%

USD/Yen 105,08 -0,02%

Euro/Yen 123,25 +0,1%

ROHÖL:

Brent 43,28 +0,06 USD

WTI 41,00 -0,04 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (Presse-Call 9.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (detailliert) (Presse-Call 8.00 h)

07:00 DEU: Osram Licht, Q3-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

07:15 DEU: Dic Asset, Halbjahreszahlen

07:25 AUT: AMS, Q2-Zahlen (Pk 10.00 h)

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

08:00 IRL: Smurfit Kappa, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen

08:15 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

12:15 USA: Blue Apron, Q2-Zahlen

12:30 USA: General Electric, Q2-Zahlen

13:00 DEU: Digitales Pressegespräch zum Wirecard-Skandal mit dem finanzpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Florian Toncar

13:00 SWE: Securitas, Q2-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen

13:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen

16:00 DEU: Sitzung des Bundestags-Finanzausschusses zum Wirecard-Skandal – geplant mit Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier

17:45 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen

22:02 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Nexans, Halbjahreszahlen

FRA: Klepierre, Halbjahreszahlen

FRA: Societe BIC, Halbjahreszahlen

GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen

ITA: Saipem, Halbjahreszahlen

ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen

ITA: Prada, Halbjahreszahlen

NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

USA: CME Group, Q2-Zahlen

USA: General Dynamics, Q2-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

USA: Lam Research, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

08:00 DEU: Im- und Exportpreise 06/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 06/20

10:00 ITA: Erzeugerpreise 06/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jhare / Volumen: 3,5 Mrd EUR

12:00 POL: Einzelhandelsumsatz 06/20

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 06/20 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 06/20

16:30 USA: Energieministerium EIA, Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (Pk 20.30 h mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk des Sparkassenverbandes u.a. zu Halbjahres-Ergebnissen und Auswirkungen der Corona-Krise

13:00 Monopolkommission übergibt jährliches Hauptgutachten an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

DEU: Start von Corona-Tests an Berliner Flughäfen

