Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – FESTER START ERWARTET – Der Dax dürfte die Marke von 13 000 Punkten am Donnerstag festigen. Indikationen zeigen, dass der deutsche Leitindex mit knappen Kursgewinnen in den Handel starten wird. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 13 073 Punkte, was ein Plus von 0,1 Prozent bedeutet. Am Vortag hatte die Hoffnung auf einen Durchbruch in den Diskussionen um ein US-Hilfspaket und die damit wieder größer werdende konjunkturelle Zuversicht den deutschen Leitindex wieder über die runde Marke von 13 000 Punkten getrieben.

USA: – DEUTLICHE KURSGEWINNE – Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch neuen Mut gefasst und sich wieder risikofreudig gezeigt. Die im Juli überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreise in den USA hatten dabei kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen. Mit plus 1,05 Prozent auf 27 976,84 Punkte tastete sich das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial erneut an die Hürde von 28 000 Punkten heran. Am Vortag hatte der Dow diese Marke zunächst locker übersprungen und war bis auf etwas über 28 150 Punkte geklettert. Als er damit wieder sein höchstes Niveau seit Ende Februar erreicht hatte, war es jedoch im späten Handel zu Gewinnmitnahmen gekommen.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend fester tendiert. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um zwei Prozent zu. Auch in den USA hatten die Märkte wieder deutlich zugelegt. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt leicht um 0,03 Prozent zu, während der Hang Seng in Hongkong 0,28 Prozent einbüßte.

DAX 13058,63 +0,86%

XDAX 13077,67 +1,94%

EuroSTOXX 50 3363,18 +0,93%

Stoxx50 3041,38 +1,29%

DJIA 27976,84 +1,05%

S&P 500 3380,35 +1,40%

NASDAQ 100 11157,722 +2,59%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,50 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,18021 +0,15%

USD/Yen 106,7860 -0,12%

Euro/Yen 126,0150 +0,02%

ROHÖL:

Brent 45,34 -0,09 USD

WTI 42,61 -0,06 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

06:45 DEU: Stratec, Q2-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: RWE, Halbjahreszahlen (Presse-Call 11.30 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07/20

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (Pk online 10.00 h)

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 h Call)

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen (Call 11.00 h)

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Procredit Holding, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: SGL Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1 Drillisch, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h)

07:30 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:30 DEU: SLM Solutions, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: SAF-Holland, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:30 DEU: GFT-Technologie, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Aurelius, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (Call 9.15 h)

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen (Call 11.00 h)

08:00 DEU: Westwing Group, Q2-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Q2-Zahlen (Presse-Call 8.30 h)

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online)

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

18:30 DEU: Home24, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHN: Alibaba, Q1-Zahlen

DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen (detailliert)

DEU: Va-Q-Tec, Halbjahreszahlen

DEU: Biotest, Halbjahreszahlen

DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen (detailliert)

USA: Macy’s, Q2-Zahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/20

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 07/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/20 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte e.V. (VEH) zu Heizölpreisen und Modernisierungsbedarf bei Heizungen

11:00 DEU: Pk Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zum Abschlussbericht. „Zukunft der Sozialversicherungen: Beitragsbelastung dauerhaft begrenzen“, u.a. mit Kommissionsvorsitzendem Martin Werding und BDA-Hauptgeschäftsführer Alexander Gunkel

13:00 DEU: Grünen-Chefin Annalena Baerbock besucht die Bayer AG und diskutiert u.a. mit Bayer-Chef Werner Baumann

USA: Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Slowenien

