Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – IM PLUS – Nach dem kräftigen Anstieg zur Wochenmitte dürfte der Dax seine Kursgewinne am Donnerstag zunächst verteidigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor der Eröffnung mit 13 301 Punkten 0,48 Prozent über dem Xetra-Schluss-Niveau. Zuletzt befand sich der Dax im Bereich von 13 000 Punkten auf Schlingerkurs. Auch ein Vorstoß bis auf 13 460 Punkte wurde in der Vorwoche noch scharf ausgebremst. Tags zuvor wurde der neuerliche Anstieg getrieben von der Stabilisierung an der US-Technologiebörse Nasdaq sowie der Aussicht auf eine etwas optimistischere Europäische Zentralbank (EZB). Vor allem die neuen Projektionen der Notenbanker werden nun am frühen Nachmittag mit Spannung erwartet. Zudem stellt sich die Frage, ob Notenbankchefin Christine Lagarde auf die geänderte geldpolitische Strategie der US-Notenbank Fed eingehen wird. Ihre lockere Geldpolitik wird die EZB laut Ökonomen indes bestätigen.

USA: – DEUTLICH IM PLUS – Nach einem dreitägigen Kursrutsch haben die Börsen in den Vereinigten Staaten am Mittwoch zu einer Erholung angesetzt. Vor allem für die Technologiewerte ging es wieder hoch, nachdem der von ihnen geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 seine Gewinne der vergangenen vier Wochen zuletzt im Eiltempo eingebüßt hatte. Zur Wochenmitte rückte er letztlich um 2,96 Prozent auf 11 395,85 Punkte vor. Er ging so aber ein Stück weit unter dem Tageshoch aus dem Handel. Auch der Dow Jones Industrial konnte sich deutlich von seinem Einmonatstief erholen. Allerdings ließ der Schwung bei ihm im Späthandel etwas deutlicher nach. Im Hoch war er über die 28 200 Punkte zurückgekehrt, ließ dann aber im Späthandel noch 266 gewonnene Punkte wieder liegen. Mit 27 940,47 Punkten verteidigte der Leitindex der Wall Street am Ende ein Plus von 1,60 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 2,01 Prozent hoch auf 3398,96 Zähler.

ASIEN: – ERHOLUNG – Die asiatischen Aktienmärkten haben sich am Donnerstag nach den freundlichen Vorgaben der Wall Street etwas von ihren Vortstagsverlusten erholt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei-225 rund eine Stunde vor Handelsende etwas mehr als ein halbes Prozent zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen lag zuletzt knapp ein Prozent im Plus und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong verbuchte einen leichten Anstieg.

DAX 13237,21 +2,07%

XDAX 13246,75 +2,53%

EuroSTOXX 50 3324,83 +1,76%

Stoxx50 2997,15 +1,80%

DJIA 27940,47 +1,60%

S&P 500 3398,96 +2,01%

NASDAQ 100 11395,85 +2,96%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,66 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1826 +0,20%

USD/Yen 106,14 -0,03%

Euro/Yen 125,52 +0,16%

ROHÖL:

Brent 37,93 -0,12 USD

WTI 40,74 -0,05 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen (detailliert)

16:00 DEU: Verkündungstermin im jahrelangen Gerichtsstreit zwischen Daimler und dem Zulieferer Prevent

LUX: Corestate Capital, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: EU-Handelskammer in China legt jährliches Positionspapier vor, das sich diesmal um die Probleme durch die Corona-Krise dreht

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 07/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 07/20

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 06/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/20

12:00 POL: Verbraucherpreise 08/20 (endgültig)

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pressekonferenz 14.30 h

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 08/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

