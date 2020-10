Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Der Dax könnte am Donnerstag einen neuerlichen Angriff auf die runde Marke von 13 000 Punkten unternehmen. Der Broker IG indiziert das deutsche Börsenbarometer am Morgen mit 12 977 Zählern 0,37 Prozent über seinem Vortagesschluss. Damit würde sich die Aufwärtstendenz seit Wochenbeginn fortsetzen, diese hatte allerdings am Vortag merklich an Dynamik verloren. An der Wall Street hatten Anleger am Vortag bereits wieder nach Aktien gegriffen, nachdem die Absage des US-Präsidenten Donald Trump an weitere Verhandlungen über ein Konjunkturpaket die Kurse am Dienstag noch schwer belastet hatte. Die US-Notenbank hält die Beibehaltung ihrer sehr lockeren Zinspolitik für wahrscheinlich und stützt damit tendenziell die Aktienmärkte. Auch an den fernöstlichen Börsen ging es am Morgen überwiegend aufwärts.

USA: – GEWINNE – Der US-Aktienmarkt hat sich am Mittwoch von seinen Vortagesverlusten schnell und deutlich erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 1,91 Prozent auf 28 303,46 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,74 Prozent auf 3419,45 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 beendete den Tag mit plus 1,88 Prozent auf 11 503,19 Punkte. Damit machten die Indizes ihre Vortageseinbußen nahezu komplett wett.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund ein Prozent. In Australien und Südkorea ging es ebenfalls nach oben. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel hingegen etwas. An den Börsen Festlandchinas wurde wegen eines Feiertages erneut

DAX 12928,57 +0,17%

XDAX 12945,14 +1,06%

EuroSTOXX 50 3233,43 0%

Stoxx50 2911,87 -0,32%

DJIA 28303,46 +1,91%

S&P 500 3419,45 +1,74%

NASDAQ 100 11503,19 +1,88%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,14 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1769 +0,05%

USD/Yen 105,96 -0,02%

Euro/Yen 124,71 +0,03%

ROHÖL:

Brent 42,05 +0,06 USD

WTI 39,92 -0,03 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz

07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen

07:30 AUT: OMV, Trading Update Q3

08:00 GBR: Imperial Brands, Trading Statement

08:00 GBR: Easyjet, Pre-Close Trading Statement

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zu Aktionärsklagen gegen die Autobauer Volkswagen und Porsche

13:00 DEU: FMC, Kapitalmarkttag (online)

14:00 DEU: Video-Konferenz mit dem scheidenden VDMA-Präsidenten Martin Welcker über anstehende Herausforderungen für den Maschinen- und Anlagenbau

16:30 CHE: Pk Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) zu Ansteckungsgefahr an Bord

18:00 DEU: Townhall-Talkrunde von Microsoft mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

USA: Carnival Corp, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 USA: TV-Debatte zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten für die US-Wahl 2020. In der University of Utah werden der republikanische Vizepräsident Mike Pence und die Vize-Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, aufeinander treffen.

08:00 DEU: Handelsbilanz 08/20

08:00 DEU: Inlandstourismus 08/20

08:00 DEU: Insolvenzen Juli 2020 einschließlich Trendindikator September 2020

13:30 DEU: EZB Sitzungsprotokoll 10.9.20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

16:00 USA: IWF veröffentlicht Analyse zur Auswirkung der Pandemie auf die Weltwirtschaft

EUR: Weitere Verhandlungsrunde zu langfristigem EU-Haushalt und Corona-Konjunkturprogramm

SONSTIGE TERMINE

03:00 USA: TV-Duell der beiden Anwärter um die US-Vizepräsidentschaft. In dem etwa 90 Minuten langen TV-Duell werden sich Vizepräsident Mike Pence und Kamala Harris für die Demokraten gegenüberstehen.

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise

09:00 „Die Corona-Lage im Herbst“ u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar H. Wieler

10:00 DEU: Pk Creditreform Wirtschaftsforum zu Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand in Deutschland und Sachsen Herbst 2020

10:00 EUR: Videokonferenz der EU-Innenminister

11:30 DEU: Abschluss-Pk der Konferenz von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit seinen EU-Amtskollegen und EU-Verkehrskommissarin Adina Valean

15:00 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Vollversammlung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) (per Video)

DEU: Gewerkschaft Verdi ruft zu landesweitem Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr in NRW auf

DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung

THA: Internationaler Frauengipfel Global Summit of Women (bis 10.10.)

