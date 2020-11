Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE ERWARTET – Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA stehen die Signale am deutschen Aktienmarkt wie schon zu Wochenbeginn auf Erholung. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag gut zwei Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,86 Prozent höher auf 11 890 Punkte. Am Montag war der deutsche Leitindex um zwei Prozent gestiegen. Ein Börsianer führt diese Kursgewinne in erster Linie auf das Eindecken von jüngsten Leerverkäufen zurück: „Da haben Anleger wegen der Pandemie und der US-Wahl auf fallende Kurse gewettet“. Der Dax war in der Vorwoche um fast neun Prozent eingebrochen. Nun deckten diese kurzfristig agierenden Fonds ihre Short-Positionen ein, was den Markt nach oben treibe. Fundamental entscheidend sei nun jedoch der Wahlausgang. Daher würden „die Karten komplett neu gemischt“.

USA: – SOLIDE ERHOLUNG – Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag etwas von den massiven Verlusten der Vorwoche erholt. Am Tag vor der US-Präsidentschaftswahl war das Geschehen Börsianern zufolge von Zurückhaltung geprägt. In der Anlegergunst standen vor allem die Standardwerte an der Wall Street, während die Technologietitel an der Nasdaq klar hinterher hinkten. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Marktindizes. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Gewinn von 1,60 Prozent bei 26 925,05 Punkten. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex mit einem Verlust von 6,5 Prozent die schwächste Entwicklung seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März verzeichnet.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag freundlich tendiert. Die Australische Notenbank senkte den Leitzins gesenkt und kündigte Anleihekäufe an. Der chinesische Auswahlindex CSI 300 legte um 0,84 Prozent zu und in Hongkong kletterte der Hang Seng sogar um 2,21 Prozent. In Japan ruhte der Handel wegen eines Feiertag unterdessen. Vor der US-Präsidentschaftswahl hielten sich viele Marktteilnehmer mit größeren Engagements wohl aber eher zurück.

-Anzeige-

Empfehlung

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

DAX 11788,28 +2,01%

XDAX 11803,83 +1,39%

EuroSTOXX 50 3019,54 +2,07%

Stoxx50 2754,03 +1,98%

DJIA 26925,05 +1,60%

S&P 500 3310,24 +1,23%

NASDAQ 100 11084,757 +0,29%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,26 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,16547 +0,15%

USD/Yen 104,7160 -0,08%

Euro/Yen 122,0349 +0,08%

ROHÖL:

Brent 39,00 +0,03 USD

WTI 36,90 +0,09 USD

Die wichtigsten Termine des Tages

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:00 NLD: DSM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Osram Licht, außerordentliche Hauptversammlung (online)

14:00 USA: Fox, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Securitas, Q3-Zahlen

ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 10/20

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 09/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/20 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Vorstellung des Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) zur „Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration“ u.a. mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD)

13:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verkündet seine Entscheidung über Klagen gegen die Planungen für den umstrittenen Fehmarnbelttunnel

14:00 DEU: Online-Konferenz zur besseren Rechtsetzung mit Rede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

16:00 DEU: Klimakonferenz des „Spiegels“ und der Boston Consulting Group

Rede Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) (Livestream auf SPIEGEL Online)

USA: Wahlen in den USA – Abstimmung über Präsident, Senat und Repräsentantenhaus

DEU: Online-Forum des Deutschen Bauernverbandes (DBV) zu Klima und Tierhaltung

18:30 DEU: Auftakt Kandidatenverfahren CDU zur Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

Finanztermine:

https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/tagesvorschau-termine-am-03-november-2020/2629585/



Börsentag auf einen Blick:

https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-erholung-setzt-sich-vor-us-wahl-fort/2629715/