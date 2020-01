Börse

DAX im Höhenflug

Der Dax hat am ersten Handelstag des neuen Jahres zum Höhenflug angesetzt. weiterlesen

Wirtschaftskrimi

Autoboss-Flucht: Festnahmen in der Türkei, Durchsuchung in Japan

Nach der überraschenden Flucht des früheren Autobosses Carlos Ghosn aus Japan in den Libanon sind in der Türkei sieben mutmaßliche Helfer festgenommen worden. Darunter seien vier Piloten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Sie würden verdächtigt, Ghosn bei der Flucht mit einem Privatjet von Japan über Istanbul in den Libanon geholfen zu haben. In Tokio durchsuchten Ermittler das Haus Ghosns. weiterlesen

Börse

VW verhandelt über Vergleich mit Dieselfahrern

Im Musterprozess um mögliche Entschädigungen für Hunderttausende Dieselfahrer verhandeln Volkswagen und der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) über einen Vergleich. weiterlesen

Sicherheit

Dies ist die sicherste Fluglinie der Welt 2019

Das jährliche Sicherheitsranking des Hamburger Flugsicherheitsbüros JACDEC in Zusammenarbeit mit dem Luftfahrtmagazin "Aero International" ist veröffentlicht worden. Der Vorjahressieger ist nur noch auf Platz 4. Eine Überraschung ist die führende Fluglinie. .weiterlesen

Börse

Aktien New York: Erneut Rekorde zum Jahresauftakt

Die US-Aktienmärkte setzen ihre Rekordrally auch 2020 vorerst fort. Im Sog eines festeren Jahresauftakts an den Handelsplätzen in Asien und Europa profitierten auch die New Yorker Börsen am ersten Handelstag des neuen Jahres von einer weiteren Lockerung der chinesischen Geldpolitik und der offenbar bald bevorstehenden Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen den USA und China. .weiterlesen

Unternehmen

Was sonst noch wichtig ist

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Unternehmensmeldungen dieses Tages. Dabei sind heute Telekom, Morphosys und weitere. weiterlesen