Börse

Dickes Minus wegen Zins- und Rezessionsängsten

Die zunehmenden Zins- und Rezessionssorgen im Zuge der Folgen des Ukraine-Krieges haben den Verkaufsdruck für den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch deutlich erhöht. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Neue russische Offensive befürchtet: Ostukrainer zu Flucht aufgerufen

Aus Angst vor einer neuen russischen Offensive in der Ostukraine hat die Regierung in Kiew Menschen in den Gebieten Luhansk, Donezk und Charkiw dringend zur Flucht aufgerufen. weiterlesen

Politik

Bundestag verurteilt Gräueltaten von Butscha

Der Bundestag hat die Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha verurteilt. Über die Parteigrenzen hinweg wurde die Forderung laut, die Täter konsequent zu verfolgen und zu bestrafen. „Russische Soldaten haben dort vor ihrem Rückzug ein Massaker an ukrainischen Zivilisten verübt“ … weiterlesen

Rohstoffe

Nordsee-Plattform soll 2 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich fördern

Die geplante Plattform zur Erdgasförderung nahe dem Wattenmeer soll rund zwei Milliarden Kubikmeter Gas jährlich fördern können. Das teilte das niederländische Unternehmen One-Dyas am Mittwoch auf Anfrage mit. weiterlesen

Panorama

Lauterbach in Erklärungsnot – Rückzieher bei Corona-Isolation

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist nach einem abrupten Rückzieher bei den Corona-Isolationsregeln mit seinem Krisenmanagement in Bedrängnis. Der SPD-Politiker verkündete überraschend in einer nächtlichen Talkshow, eine geplante Umstellung der Isolation von Infizierten auf Freiwilligkeit direkt wieder einzukassieren. weiterlesen

Medien

‚Tagesspiegel‘ erscheint wegen Warnstreiks in verringertem Umfang

Wegen eines Mitarbeiterwarnstreiks erscheint die Zeitung „Tagesspiegel“ in Berlin am Donnerstag in verringertem Umfang. Das kündigte das Haus am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Niederlande legen 14 Superjachten von Russen an die Kette

Im Zuge der Sanktionen gegen Russland haben niederländische Behörden 14 russische Superjachten vorläufig beschlagnahmt. Diese Schiffe dürften die Werften nicht verlassen, teilte Außenminister Wopke Hoekstra am Mittwoch in Den Haag dem Parlament mit. weiterlesen

