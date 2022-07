Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick

Börse



Großbritannien

Boris Johnson: Bin stolz und werde erhobenen Hauptes gehen

Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson hat sich bei der wöchentlichen Fragestunde im Parlament am Mittwoch kämpferisch gezeigt. weiterlesen

Politik

Kohle statt Gas: Kabinett beschließt Verordnung

In der Gaskrise können schon bald vermehrt Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung zum Einsatz kommen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Verordnung. „Wir wollen jetzt im Sommer Gas einsparen, um unsere Speicher für den Winter zu füllen“ … weiterlesen

Panorama

Hitze und Waldbrände in Südeuropa – 34 Grad in Teilen Deutschlands

Extreme und andauernde Hitze in Spanien und Portugal, verheerende Trockenheit in Italien, massive Brände in Frankreich: Obwohl die Temperaturen in Teilen Deutschlands auf hochsommerliche 34 Grad steigen … weiterlesen

Landwirtschaft

Kabinett beschließt Finanzhilfen für Landwirtschaftsbetriebe

Der Weg für erste Finanzhilfen für landwirtschaftliche Betriebe wegen der Folgen des Ukraine-Krieges ist frei. Das Kabinett beschloss am Mittwoch ein erstes Programm von Bundesagrarminister Cem Özdemir, das Beihilfen von bis zu 15 000 Euro pro Betrieb vorsieht. weiterlesen

Großbritannien

‚Schmutzige Tricks‘: Ton im Rennen um Johnson-Nachfolge wird schärfer

Der Ton im Rennen um die Nachfolge des scheidenden britischen Premiers Boris Johnson hat am Mittwoch kurz vor Beginn der ersten Abstimmungsrunde in der Tory-Fraktion an Schärfe zugenommen. Kulturministerin Nadine Dorries bezichtigte das Team um Ex-Finanzminister Rishi Sunak „schmutziger Tricks“, um sich einen Vorteil zu verschaffen. weiterlesen

Unternehmen

Lufthansa streicht weitere 2000 Flüge bis Ende August

Wegen der aktuellen Abfertigungsprobleme streicht die Lufthansa weitere Flüge. Betroffen seien rund 2000 Verbindungen an den Drehkreuzen Frankfurt und München bis Ende August, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch in Frankfurt. weiterlesen

