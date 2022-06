Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick

Börse

Erholung auch dank EZB-Sondersitzung

Vor der wohl nächsten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am Abend ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch auf einen Erholungskurs eingeschwenkt. Anleger stellen sich aktuell die Frage, ob die Fed den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte oder gleich um 0,75 Punkte anheben wird, um der hohen Inflation Herr zu werden. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Nato stützt Ukraine stärker

Die Nato will die Ukraine stärker beim Umstieg von sowjetische auf westliche Waffensysteme unterstützen. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Mittwoch am Rande eines Verteidigungsministertreffens, er erwarte, dass sich die Alliierten beim Gipfeltreffen Ende Juni in Madrid auf ein umfassendes Unterstützungspaket einigen. weiterlesen

Europa

CDU fordert von Scholz Bekenntnis zum EU-Beitrittsstatus für Ukraine

Die CDU hat von Kanzler Olaf Scholz (SPD) ein klares Bekenntnis zum EU-Beitrittsstatus für die Ukraine verlangt. Der EU-Gipfel am 23. und 24. Juni werde dazu eine Entscheidung treffen, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Mittwoch nach Beratungen der Parteispitze in Berlin. Scholz sei bei der Frage „bislang ausgewichen, hat nicht klar gesagt, was er da tun will“. weiterlesen

Finanzen

Unruhe an den Märkten alarmiert EZB: Neues Anti-Kriseninstrument

Europas Währungshüter stemmen sich gegen die jüngste Unruhe an den Finanzmärkten. Die Notenbank beschleunige die Arbeiten an einem neuen Anti-Kriseninstrument, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Mittwoch nach einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung des EZB-Rates mit. weiterlesen

Klimawandel

Der Preis für mehr Windräder – Kabinett beschließt Ausbaupaket

Zwei bis dreimal so viele Windräder, näher an Wohngebieten, in Landschaftsschutzgebieten und zunehmend in Wäldern – das sind die Folgen der Gesetzesvorhaben, mit denen die Bundesregierung Bremsen für einen deutlich schnelleren Ausbau der Windkraft lösen will. weiterlesen

Landwirtschaft

Bauerntag beendet/Landwirte wollen zurück in Mitte der Gesellschaft

Die Landwirte in Deutschland wollen sich trotz schwieriger Bedingungen nicht in eine Opferrolle drängen lassen. Die Bauern hätten es selbst in der Hand, die Dinge für die Landwirtschaft zum Besseren zu wenden, heißt es in einer Erklärung, die der 20. Deutsche Bauerntag zum Abschluss am Mittwoch in Lübeck verabschiedete. weiterlesen

Börse

Aktien New York: Kurse erholen sich etwas vor Zinsentscheidung

Vor einer erwarteten deutlichen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed haben die Aktienkurse am Mittwoch an den US-Börsen zugelegt. Nach fünf verlustreichen Börsentagen in Folge stieg der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,26 Prozent auf 30 747 Punkte. weiterlesen

Artikel im Fokus

Mercedes-Benz, Volkswagen Vz. und Porsche – Das könnte bitter werden!

Adobe und Applied Materials – Aktien mit Schnappatmung nach Kursrücksetzern!