Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick

Börse

Anleger werden nach Erholungsrally wieder vorsichtiger

Nach der Erholung im bisherigen Wochenverlauf haben die Anleger am Donnerstag erst einmal auf die Bremse getreten. Bei den Dax-Werten wurden vereinzelt Gewinne mitgenommen, während Fortschritte in den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weiter auf sich warten lassen. weiterlesen

Panorama

Scholz verteidigt Ende der meisten Corona-Maßnahmen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat das geplante Auslaufen vieler Corona-Maßnahmen verteidigt. Die Corona-Pandemie sei nicht vorbei, darüber sei man sich einig, sagte er am Donnerstag in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. weiterlesen

-Anzeige-

Empfehlung

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Ukraine-Krieg

Bund und Länder beim Thema Flüchtlinge ‚einen Schritt weiter‘

Nach manchen Spannungen in den vergangenen Tagen sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Bund und Länder bei der Bewältigung der hohen Flüchtlingszahlen nun in einem guten Miteinander. weiterlesen

Streik

Tarifverhandlungen für Sicherheitspersonal an Flughäfen dauern an

In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Flughafen-Sicherheitsbranche ist noch keine Einigung in Sicht. Die Verhandlungen dauerten am Donnerstagnachmittag an, teilten beide Seiten mit. weiterlesen

Unternehmen

Dover-Calais-Fähranbieter P&O entlässt 800 Crew-Mitarbeiter

Der britische Fähranbieter P&O Ferries, der unter anderem die Strecken von Dover nach Calais und von Hull nach Rotterdam betreibt, entlässt wegen finanzieller Schwierigkeiten seine Crews mit 800 Beschäftigten. weiterlesen

Unternehmen

Kündigungen vor Sixt-Betriebsratswahl rechtmäßig

Im Konflikt um die Gründung von Betriebsräten in Sixt -Niederlassungen hat der Autovermieter einen Etappensieg errungen. Anders als in einem Parallelverfahren in Düsseldorf wies das Arbeitsgericht Frankfurt am Donnerstag die Kündigungsschutzklagen von zwei Mitarbeitern ab … weiterlesen

Klimaschutz

EU-Umweltminister: Batterien sollen leichter getauscht werden können

Batterien etwa in E-Fahrrädern und anderen Geräten sollen künftig leichter getauscht werden können. Darauf haben sich die Umweltministerinnen und Umweltminister der EU-Länder geeinigt, wie aus einer Mitteilung der deutschen Ressortchefin Steffi Lemke (Grüne) hervorgeht. weiterlesen

Artikel im Fokus

ThyssenKrupp Aktie bricht zweistellig ein!

Adobe – Bereit für das Comeback? Applied Materials – Bodenbildung läuft.

Adidas und Puma – Wird nun die Trendwende eingeläutet?