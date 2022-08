Klima

7500 Jahre Arktis-Klima entschlüsselt: nie so warm wie jetzt

In den vergangenen 7500 Jahren ist es in der Arktis nie so warm gewesen wie zuletzt. Das geht aus einer Analyse von Jahresringen uralter Bäume hervor, die bis in das Jahr 5618 vor Christus zurückreicht, wie Forscherinnen und Forscher in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ berichten. weiterlesen

Gesundheitswesen

Warnstreik am Uniklinikum Frankfurt – Beschäftigte fordern Entlastung

An diesem Morgen arbeitet Marco Mim nicht als Intensivpfleger an der Frankfurter Uniklinik, er demonstriert. „Ich streike für Entlastung, für Anerkennung, für eine bessere Versorgung der Patienten“, sagt er. weiterlesen

Artikel im Fokus

