Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick

Börse

Dax erholt – Gaspreisbremse beflügelt Chemie- und Stahltitel

Der Dax hat am Montag seine jüngste Verlustserie beendet. Nach einem schwachen Start drehte der deutsche Leitindex ins Plus und gewann zuletzt 0,75 Prozent auf 12 364,97 Punkte. Ähnlich sah es beim MDax der mittelgroßen Unternehmen aus, für den es sogar um 1,63 Prozent auf 22 898,32 Punkte nach oben ging. weiterlesen

Wirtschaft

Weltbank und IWF warnen vor Risiko einer globalen Rezession

Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank haben vor dem Risiko einer weltweiten Rezession gewarnt. In einigen Industriestaaten in Europa verlangsame sich das Wirtschaftswachstum, sagte Weltbank-Chef David Malpass am Montag zum Auftakt der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in der US-Hauptstadt Washington. Die Währungsabwertung sei ein Problem für einkommensschwache Länder, die Schuldenlast wachse dort. weiterlesen

Energiekrise Newsbreak24.de

Expertenkommission: Staat soll Gaskunden Monatsrechnung zahlen

Die Expertenkommission zu Gas und Wärme hat ihre Klausur am frühen Montag, den 10.10., nach rund 35 Stunden „erfolgreich“ beendet, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilt. weiterlesen

International

Kiew ruft Bevölkerung zum Stromsparen am Abend auf

Die ukrainische Führung hat nach den schweren russischen Luftangriffen die Bevölkerung aufgerufen, am Abend elektrische Geräte auszuschalten, um das Stromnetz nicht zu überlasten. „Wegen des heutigen Beschusses bitten wir alle inständig, nach Möglichkeit zwischen 17 und 22 Uhr den Energieverbrauch zu beschränken“, schrieb der stellvertretende Chef des Präsidialbüros, Kyrylo Tymoschenko, am Montag auf seinem Telegram-Kanal. Nur so lasse sich die Spitzenbelastungszeit ohne weitere Abschaltungen überstehen. weiterlesen

-Anzeige-

Empfehlung

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Börse

Deutsche Post nach positiven Eckdaten gefragt

Aktien der Deutschen Post sind am Montag nach unerwartet starken vorläufigen Quartalszahlen angezogen. Die Papiere des Logistikkonzerns bauten ihren Vorsprung nach den Nachrichten weiter aus und standen am Nachmittag rund sechs Prozent höher bei 32,70 Euro – womit sie zu den größten Dax -Favoriten gehörten. Dabei kam am Markt auch gut an, dass die Bonner eine baldige Anhebung ihrer Gewinnprognose für Anfang November ankündigten, wenn die endgültigen Zahlen vorgelegt werden. weiterlesen

Energie

Grünen-Chef: Auswertung des Gaspreisbremsen-Vorschlags diese Woche

Grünen-Chef Omid Nouripour hat angedeutet, dass die Ampel-Koalition noch in dieser Woche Konsequenzen aus dem Vorschlag der Expertenkommission zur Gaspreisbremse ziehen will. „Ich gehe davon aus, dass die politische Auswertung dessen, was heute vorgestellt worden ist, diese Woche noch erfolgt“, sagte Nouripour am Montag. weiterlesen

-Anzeige-

RESEARCH MÄRKTE

Deutschland

Ministerpräsident Weil rechnet mit Rot-Grün in Niedersachsen

Niedersachsens SPD-Chef Stephan Weil rechnet nach seinem Sieg bei der Landtagswahl fest mit einer rot-grünen Koalition. „Ich gehe davon aus, dass wir nach dem Ergebnis gestern in Niedersachsen eine rot-grüne Landesregierung haben werden“, sagte Weil am Montag in Berlin. weiterlesen

Panorama

Wikileaks-Gründer Assange positiv auf Corona getestet

Der seit mehr als drei Jahren inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange hat sich im Gefängnis in London mit dem Coronavirus infiziert. „Er wurde am Samstag positiv auf Covid getestet, am gleichen Tag, an dem Tausende auf die Straße gekommen sind, um ihn zu unterstützen“, sagte seine Frau Stella Assange der britischen Nachrichtenagentur PA. Der 51-Jährige sei nun „24 Stunden am Tag in seiner Zelle eingesperrt“ und sie mache sich Sorgen um seine Gesundheit. weiterlesen

Politik

Orban trifft Scholz und Merkel bei Berlin-Besuch

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat bei seinem Besuch in Berlin neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch dessen Vorgängerin Angela Merkel (CDU) getroffen. Am Montag wurde er von Scholz im Kanzleramt empfangen, die übliche gemeinsame Pressekonferenz gab es aber nicht. Bereits am Sonntag sprach Orban mit Merkel. Zu den Inhalten wollte sich das Büro der früheren CDU-Regierungschefin nicht äußern. weiterlesen

Artikel im Fokus

Commerzbank: Wie groß sind die Risiken wirklich?

ThyssenKrupp, Salzgitter, Klöckner & Co. – Rücksetzer zur Unzeit. Neues Desaster droht.

Deutsche Telekom – Spitz auf Knopf! Deutsche Post – Das könnte bitter werden.

AMD setzt zur Talfahrt an und droht, Nvidia und Intel mitzureißen.