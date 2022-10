Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick

Wirtschaft

„Das Schlimmste kommt noch“ – IWF senkt globale Prognose für 2023

In seiner neuen Prognose rechnet der IWF in diesem Jahr mit einem globalen Wachstum von 3,2 Prozent – das ist keine Veränderung zu der Vorhersage im Juli. Das prognostizierte Wachstum im Jahr 2023 ist jedoch desaströs weiterlesen

Rohstoffe

Ölpreise im freien Fall

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken und haben damit an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Bis zum Mittag weiteten sie die leichten Verluste aus dem frühen Handel stark aus. weiterlesen

Sport Newsbreak24.de

Diese 7 Dinge werden bei der WM in Katar nicht zu sehen sein

Dass diese Fußball-Weltmeisterschaft keine gewöhnliche sein wird, das war bereits klar, als der Wüstenstaat Katar den Zuschlag erhielt. Wir stellen sieben Dinge vor, die für uns völlig normal sind, bei der WM aber nicht zu sehen sein werden. weiterlesen

Deutschland

Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr für öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen – mindestens aber 500 Euro pro Monat. Das ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Dienstag die zentrale Forderung für die anstehenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. weiterlesen

Börse

Börse Frankfurt-News: Hoffen auf Bodenbildung (ETFs)

Inmitten wieder schwindender Oktober-Gewinne sind US-Aktien-Tracker und ihre globalen Pendants einmal mehr gefragt. Sicherheit wird am Schweizer Aktienmarkt und in Gold gesucht. weiterlesen

Wirtschaft

Boeing steigert Auslieferungen im September deutlich

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat seine Auslieferungen im September deutlich gesteigert. Insgesamt übergab die Verkehrsflugzeugsparte 51 Maschinen an seine Kunden, wie Boeing am Dienstag in Chicago mitteilte. Das waren 16 mehr als im August. Neben 37 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max bekam Boeing im September auch sieben Exemplare des Langstreckenjets 787 „Dreamliner“ vom Hof, nachdem die Auslieferung des Typs nach einer mehr als einjährigen Unterbrechung wegen Produktionsmängeln erst im August wieder aufgenommen worden war. weiterlesen

Börse

Tech-Werte bleiben auf Talfahrt – Dow stabilisiert sich

Die Wachstumssorgen haben die US-Börsen weiter fest im Griff. Die Technologie-Indizes weiteten am Dienstag ihre jüngsten Verluste aus, während sich der Dow Jones Industrial nach einem verhaltenen Start zuletzt etwas stabilisierte. weiterlesen

Devisen

Devisen: Eurokurs stabil bei 0,97 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag bei ruhigem Handel nur wenig von der Stelle bewegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 0,9710 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag geringfügig höher auf 0,9723 (Montag: 0,9697) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0285 (1,0313) Euro. weiterlesen

Russisch-Ukrainischer Krieg

Nato will wegen Krieg in der Ukraine Rüstungsproduktion ankurbeln

Die Nato-Staaten wollen wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine die Produktionskapazitäten für Munition und Ausrüstung erhöhen. „Je länger sich dieser Krieg hinzieht, desto wichtiger ist es, dass wir dann auch in der Lage sind, Vorräte wieder aufzufüllen“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. Beim Treffen der Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten sollten im Laufe der Woche entsprechende Beschlüsse getroffen werden. Diese würden langfristige Nachfrage für die Industrie sichern, die wiederum in neue Produktionskapazitäten investieren müsse. weiterlesen

