US-Inflationsdaten helfen Dax auf neues Hoch seit Januar 2022

Inflationsdaten aus den USA haben den Dax am Mittwoch auf ein neues Hoch seit Januar 2022 getrieben. weiterlesen

International

Mützenich: Macron hat recht

SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich hält die viel kritisierten Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Europas Rolle im Taiwan-Konflikt für berechtigt. weiterlesen

Versorger

RWE hält am Aus für Kernkraftwerk Emsland am Samstag fest

Der Betreiber des Kernkraftwerks Emsland in Lingen will an dem Abschalttermin am Samstag festhalten. „Der Ausstieg aus der Kernenergie ist eine politische Entscheidung. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen werden wir das Kernkraftwerk Emsland am 15.4. vom Netz nehmen“ … weiterlesen

Rente NEWSBREAK 24

Renteneintritt berechnen: Ohne Geldverlust in Rente gehen

Anhang des Geburtsjahres kann das Renteneintrittsalter berechnet werden. Was viele aber nicht wissen: Das Renteneintrittsalter steigt ab 2024 schon in 2-Monats-Schritten. weiterlesen

Klimaprotest

Fridays for Future kritisiert Letzte Generation

Vor der nächsten Protestwelle der Klimagruppe Letzte Generation nächste Woche geht die Bewegung Fridays for Future klar auf Distanz. weiterlesen

Russland sieht kaum Chancen für Verlängerung des Getreideabkommens

Die russische Führung hat ihre Kritik an der Umsetzung des Getreideabkommens erneuert und eine Verlängerung der Vereinbarung infrage gestellt. weiterlesen

Merck: Neuaufnahme von MS-Patienten in USA gestoppt – Kurseinbruch

Schlechte Nachrichten für den Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA : Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Aufnahme neuer Patienten für eine Behandlung mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib im Rahmen der abschließenden klinischen Prüfung (Phase III) ausgesetzt. Grund: … weiterlesen

Deutsche Bank reduziert Aktivitäten in Russland: IT-Standorte sollen geschlossen werden

Nvidia, AMD und Intel – Technologieaktien auf dem Prüfstand.

Rheinmetall: Wird die Aktie langsam zu teuer?