Wirtschaft

Zinsangst hält den Dax unter Druck

Aus den USA herüber geschwappte Zinssorgen haben am Mittwoch einen erneuten Erholungsversuch des Dax verhindert. Der deutsche Leitindex fiel nach zwischenzeitlichen Ausflügen in die Gewinnzone am Ende um 0,39 Prozent auf 12 172,26 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 1,34 Prozent auf 21 894,40 Punkte. weiterlesen

Ratgeber Newsbreak24.de

Darum sollte man jetzt nicht den Gasanbieter wechseln

Viele Anbieter haben ihre Preise für Strom und insbesondere Gas seit Beginn des Jahres drastisch erhöht. weiterlesen

Politik

Bundesregierung will Fachkräfte im In- und Ausland gewinnen

Mit mehr Ausbildungsplätzen, dem Ausbau der Weiterbildung und dem Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte will die Bundesregierung den Fachkräftemangel in Deutschland bekämpfen. weiterlesen

Wirtschaft

EU-Staaten: Airlines müssen Flughafen-Slots wieder stärker nutzen

Airlines müssen ihre Start- und Landerechte in der EU künftig wieder stärker nutzen, um diese nicht zu verlieren. Vertreter der EU-Staaten einigten sich am Mittwoch darauf, dass nach coronabedingten Ausnahmen für die Wintersaison wieder nahezu die Standardnutzung der sogenannten Slots gelten soll. weiterlesen

Rohstoffe

Ölpreise geben deutlich nach

Am Ölmarkt herrscht weiterhin trübe Stimmung. Verbraucher dürfte es freuen. Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gefallen. Verbraucher dürfte es freuen. weiterlesen

Börse

Prag und Budapest im Plus – Verluste in Warschau

Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. In Warschau und Moskau gab es Verluste, in Budapest und Prag wurden Gewinne verzeichnet. Tags zuvor war es noch umgekehrt gewesen. weiterlesen

Devisen

Euro kaum verändert – Britisches Pfund stabilisiert sich

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9712 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 0,9723 Dollar festgesetzt.

weiterlesen

Russisch-Ukrainischer Krieg

Russische Reisepässe aus besetzten Gebieten nicht gültig

Die EU-Staaten wollen russische Reisepässe, die in besetzten Gebieten der Ukraine ausgestellt worden sind, nicht anerkennen. Einen entsprechenden Beschluss fassten die ständigen Vertreter der 27 EU-Staaten am Mittwoch in Brüssel. Gleiches soll demnach für die abtrünnigen Teilrepubliken Südossetien und Abchasien in Georgien gelten. weiterlesen

Artikel im Fokus

Adobe und Applied Materials – (K)ein Boden in Sicht. Neue Kursturbulenzen voraus.