Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick

Aktien Frankfurt: Moderate Gewinne – US-Schuldenschreit und Zahlenflut im Blick

Die Kaufbereitschaft am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am Montag in Grenzen gehalten. Angesichts des Schuldenstreits in den USA und einer Vielzahl ambivalenter Unternehmensnachrichten verzeichnete der Dax am Nachmittag ein Plus von 0,17 Prozent auf 15 941,47 Punkte. weiterlesen

DAX leicht gestiegen

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Bundesbank-Chef: Politik im Kampf gegen Inflation gefordert

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sieht im Kampf gegen hohe Inflation auch Politik und Wirtschaft in der Pflicht. Zweifelsohne müsse die Geldpolitik der hohen Teuerung «mit Zinserhöhungen klar und entschlossen entgegentreten», bekräftigte Nagel am Montag bei einem Symposium in Frankfurt. «Zentralbanken können es nicht alleine leisten.» weiterlesen

Lufthansa will 8000 weitere Stellen in diesem Jahr besetzen

Der Lufthansa-Konzern will in diesem Jahr weitere 8000 Menschen einstellen. Gesucht würden an verschiedenen Standorten vor allem Fachkräfte wie Techniker, IT-Fachleute, Piloten und Juristen, teilte der Konzern am Montag mit. weiterlesen

Ukrainisch-Russischer Krieg

Selenskyj zeigt sich optimistisch zu „Kampfjet-Koalition“

Nach Gesprächen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj optimistisch zu einer möglichen Lieferung von Kampfjets gezeigt. weiterlesen

Mehrere Versorger sollen Gaspreisbremse ausnutzen

Mehrere Gasversorger stehen im Verdacht, im Zusammenhang mit den Gaspreisbremsen ungerechtfertigt hohe Endkunden-Preise angesetzt zu haben. Das Bundeskartellamt berichtete am Montag von einer zweistelligen Zahl von Versorgern, die «möglicherweise überhöhte Erstattungsanträge nach den Preisbremse-Gesetzen gestellt haben». weiterlesen

Erdogan verfehlt Mehrheit in Türkei – Entscheidung erst in Stichwahl

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan muss in die Stichwahl. Erdogan verfehlte in der ersten Runde der Präsidentenwahl die absolute Mehrheit, wie die Wahlbehörde am Montag in Ankara mitteilte. weiterlesen

