BERLIN (dpa-AFX) - Die bei der Deutschen Bahn konkurrierenden Gewerkschaften GDL und EVG sollen dem Konzern Auskunft über die Zahl der Mitglieder in bestimmten Betrieben geben. In einem Brief bat die Bahn beide Seiten um entsprechende Listen, um herauszufinden, welche Gewerkschaft in welchem Betrieb die meisten Mitglieder hat. Laut dem Tarifeinheitsgesetz gilt in diesen Betrieben dann nur der Tarifvertrag der jeweils größeren Gewerkschaft. Das Schreiben der Bahn an die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte die "Funke"-Mediengruppe darüber berichtet.

Notare sollen anhand der von den Gewerkschaften übermittelten Listen die Mehrheitsverhältnisse in den jeweiligen Betrieben klären. "Das Verfahren wird nur vollzogen, wenn uns bis zum 22. Februar 2021 eine eindeutige Antwort beider Gewerkschaften vorliegt", heißt es darin. Unterschrieben wurde der Brief von Bahn-Personalvorstand Martin Seiler sowie dem Hauptgeschäftsführer des Verbands der Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister, Florian Weh.

Das Tarifeinheitsgesetz war bei der Bahn bis Ende vorigen Jahres ausgesetzt. Ein Grundlagenvertrag regelte stattdessen, dass Tarifverträge der GDL und der EVG jeweils auch für sämtliche ihrer Mitglieder galten - unabhängig davon, ob sie in einem Betrieb arbeiten, in dem die andere Gewerkschaft stärker vertreten ist. Doch der Vertrag lief Ende 2020 aus. Eine Anschlussregelung gibt es bislang nicht.

Immer wieder betont die Bahn deshalb, dass nun das Einheitsgesetz umgesetzt werde. In einem Großteil der rund 300 Betriebe bei der Bahn sind die Beschäftigten mehrheitlich in der EVG organisiert. In rund 70 Betrieben gilt das Kräfteverhältnis jedoch als unklar. Direkt fragen darf die Bahn die Beschäftigten allerdings nicht. Die EVG stimmte dem nun von der Bahn vorgeschlagenen Verfahren am Dienstag zu. "Wir sind als EVG davon überzeugt, dass wie unsere Mitglieder damit vor der Anwendung schlechter Tarifverträge schützen", teilte EVG-Vorstand Klaus-Dieter Hommel mit. Die GDL äußerte sich zunächst nicht dazu./maa/DP/zb