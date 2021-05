Nachdem der Dax noch am Dienstag ein wenig in die Knie gehen musste, zeigte der Index bereits am gestrigen Mittwoch (05.05.) durchaus beeindruckende Comeback-Qualitäten. Ein weiterer schwächerer Handelstag hätte die Konsolidierungs- bzw. Korrekturtendenzen womöglich weiter befeuert, so aber gelang dem Index eine eindrucksvolle Antwort. Dabei hatte der Dax zunächst mit etwas Gegenwind in Form ambivalenter deutscher Konjunkturdaten (unter anderem wurde der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor leicht unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht) zu kämpfen und kam erst mit den US-Märkten in Fahrt. Auch unsere beiden heutigen Protagonisten Deutsche Bank und Commerzbank schlugen sich zuletzt wacker. Bleiben wir jedoch zunächst bei der Deutschen Bank.

Deutsche Bank – Das wird jetzt wichtig!

Die starken Ergebnisse der Deutsche Bank (WKN: 514000 ISIN: DE0005140008 Ticker-Symbol: DBK) initiierten in der letzten Handelswoche eine veritable Zwischenrally in der Aktie. Mittlerweile konsolidiert die Deutsche Bank und ist damit in eine wichtige Phase eingetreten.

Mit den starken Quartalsergebnissen im Rücken pulverisierte die Deutsche Bank das markante Widerstandscluster 11,0 / 11,2 Euro. Bis auf über 11,7 Euro ging die wilde Jagd, ehe die ersten Gewinnmitnahmen einsetzten. Im besten Fall bleibt der aktuelle Rücksetzer oberhalb von 11,0 Euro. Sollte es darunter gehen, ist jedoch Vorsicht geboten. In diesem Fall würde sich das Chartbild erheblich eintrüben. Sollte es gar unter die 10,5 Euro gehen, wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, muss die Deutsche Bank über das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 11,77 Euro laufen.

Commerzbank – Aktie zündet Kursturbo

Unsere letzte Kommentierung (28.04.) zur Commerzbank (WKN: CBK100 ISIN: DE000CBK1001 Ticker-Symbol: CBK) überschrieben wir mit „Kann die Aktie nachziehen?“. Zum damaligen Zeitpunkt machte sich die Commerzbank-Aktie im Fahrwasser der Deutschen-Bank-Zahlen auf den Weg, die 5,3 Euro signifikant zu überspringen.

Zwischenzeitlich baute sich erhebliches Aufwärtsmomentum auf. Die Commerzbank sprang über die Hürde von 5,5 Euro. Kurzzeitig sah es sogar so aus, dass der Commerzbank-Aktie der Sprung der 5,9 Euro gelingen würde, doch die Hürde war dann doch (noch einmal) zu hoch. Aus charttechnischer Sicht muss die Commerzbank über die 5,9 Euro und sollte im besten Fall nicht mehr unter die 5,3 Euro abtauchen, anderenfalls würde die Commerzbank-Aktie Gefahr laufen, das Aufwärtsmomentum zu verlieren. Die Commerzbank hat die Veröffentlichung ihrer Q1-Ergebnisse für den 12.05. angekündigt.

