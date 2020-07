Der Dax präsentiert sich weiterhin in überaus robuster Verfassung. Mittlerweile konnte sich der Index wieder in den Bereich von 12.500 Punkten vorarbeiten. Maßgeblichen Anteil an der starken Vorstellung der Aktienindizes hatten einige positiv ausgefallene Konjunkturdaten. An dieser Stelle sei stellvertretend auf den am gestrigen Mittwoch (01.07.) veröffentlichten, eminent wichtigen ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA verwiesen, der deutlich oberhalb der Markterwartungen liegend hereinkam. Bereits am heutigen Donnerstag kommt mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Juni (Veröffentlichung nach Redaktionsschluss) der ultimative Gradmesser.

Unsere beiden heutigen Protagonisten zeigten in den letzten Handelstagen Konsolidierungstendenzen, scheinen sich nun aber wieder nach oben vorarbeiten zu wollen. Bleiben wir zunächst bei der Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 ISIN: DE0005140008 Ticker-Symbol: DBK).

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vor genau einer Woche stand im Chart der Deutschen Bank die eminent wichtige Marke von 8,0 Euro im Fokus. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verlief zum damaligen Zeitpunkt auch die Oberseite des markanten Aufwärtstrendkanals (grün dargestellt) in diesem Bereich. Ein Rutsch unter diese Marke hätte aus charttechnischer Sicht die Aktie noch einmal erheblich in Bedrängnis bringen können. In den letzten Handelstagen entbrannte entsprechend ein zähes Ringen um den Bereich von 8,0 Euro. Der Aktie gelang es, diese Unterstützung zu verteidigen und auszubauen.

Aktuell zeigt sie erste Ansätze, sich von der „heißen Zone“ lösen zu wollen. Damit dieses Unterfangen gelingen kann, muss die Deutsche-Bank-Aktie deutlich über das Juni-Hoch bei 9,2 Euro ausbrechen. Ein solcher Vorstoß wäre ein wichtiger Fingerzeig und könnte das Startsignal in Richtung 10+ Euro liefern. Auf der Unterseite bleibt es dabei. Unter die 8,0 Euro sollte es nicht gehen. Anderenfalls würde die zentrale Unterstützung bei 7,0 Euro in den Fokus rücken. Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100 ISIN: DE000CBK1001 Ticker-Symbol: CBK) hatte es in den letzten Handelstagen etwas schwerer.

Der Aktie der Commerzbank geriet auf der Unterseite zunächst in Bedrängnis. Sie tauchte unter die Marke von 4,0 Euro ab. Einem Test der Marke von 3,5 Euro stand somit „eigentlich“ nichts im Wege. Letztendlich vermochte es die Aktie jedoch, den Rücksetzer auf die Zone um 3,7 Euro zu begrenzen. Diese Zone hat nunmehr eine hohe Relevanz als Unterstützung erlangt. Aktuell ist auch hier ein Vorstoß auf der Oberseite zu beobachten. Die Commerzbank-Aktie ist über die 4,0 Euro zurückgekehrt. Eine größere Bedeutung würde dieser Vorstoß jedoch erst erlangen, sollte es der Aktie gelingen, die 4,4 Euro und 4,8 Euro inkl. der 200-Tage-Linie zurückzuerobern.

