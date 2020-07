Der Gesamtmarkt wirkt in diesen Tagen robust. So befindet sich unter anderem der Dax in einer durchaus interessanten Ausgangslage. Der Index hat die Chance, über das Juni-Hoch hinweg auszubrechen. Gleichzeitig läuft in den USA die Berichtssaison für das zweite Quartal so langsam an. Die Bankenwerte stehen wie immer vor allem zu Beginn des Berichtszyklus im Fokus. Auch aus dieser Ecke könnte es also wichtige Impulse für unsere beiden heutigen Protagonisten geben. Bleiben wir zunächst bei der Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 ISIN: DE0005140008 Ticker-Symbol: DBK).

Im direkten Vergleich gefällt uns unter charttechnischen Aspekten die Aktie der Deutschen Bank etwas besser. Nach dem „Corona-Crash“ installierte die Aktie zunächst einen veritablen Aufwärtstrendkanal. Im Verlauf der Erholung gelang es der Aktie, wichtige Marken zurückzuerobern. Insbesondere die (ehemaligen) Widerstände bei 7,0 Euro und 8,0 Euro sind diesbezüglich hervorzuheben. Gleichzeitig etablierte sich die Aktie der Deutschen Bank oberhalb ihrer wichtigen 200-Tage-Linie. Zuletzt generierte die Aktie ein weiteres wichtiges charttechnisches Signal, als sie über dessen Oberseite aus dem Trendkanal ausbrach und somit per se eine Trendbeschleunigung herbeiführte. Aktuell steht erneut der hartnäckige Widerstandsbereich um 9,0 / 9,2 Euro im Fokus. Anfang Juni markierte die Aktie in dieser Zone ihr (vorläufig) letztes Verlaufshoch. Nach einer Konsolidierung, die noch einmal die Unterstützung bei 8,0 Euro und damit einhergehend die Oberseite des (ehemaligen) Trendkanals in den Fokus des Geschehens rückte, läuft die Aktie nun erneut die Zone 9,0 / 9,2 Euro an. Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar: Die Aktie muss signifikant über die Zone 9,0 / 9,2 Euro, um nicht Gefahr zu laufen, doch noch ein Doppeltop auszubilden. Auf der Unterseite steht der Bereich um 8,0 Euro im Fokus. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen. Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100 ISIN: DE000CBK1001 Ticker-Symbol: CBK) weist ein ganz ähnliches Chartbild auf.

Nach dem erfolgreichen Test der Unterstützung bei 3,7 Euro drehte die Aktie wieder nach oben ab und ist derzeit drauf und dran, ihre 200-Tage-Linie zu attackieren. Das erklärte Ziel des aktuell zu beobachtenden Vorstoßes muss es aber sein, signifikant über das Juni-Hoch bei 4,8 Euro zu laufen. Damit würde sich die Aktie auch wieder oberhalb ihrer 200-Tage-Linie festsetzen. Auch hier besteht die Gefahr, dass sich ein Doppeltop ausbilden könnte. Vor diesem Hintergrund gilt: Unter die 3,7 Euro darf es nicht gehen, anderenfalls muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.

