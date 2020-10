Es gärt im Chipsektor. Und das gewaltig! Es ist noch nicht allzu lange her, dass bekannt wurde, dass Nvidia den britischen Chipdesigner Arm übernehmen will. Die Übernahme hätte ein Volumen von 40 Mrd. US-Dollar; so sie denn die behördlichen Klippen umschiffen und realisiert werden kann. Die Mitbewerber waren gefordert. Zumindest Advanced Micro Devices (AMD) scheint nun reagieren zu wollen. Fusions- bzw. Übernahmespekulationen schießen derzeit ins Kraut. Offenkundig hat sich AMD den kleineren Mitbewerber Xilinx ausgeguckt…

Wo Rauch ist, ist (meist) auch Feuer.

Das Sprichwort hat auch an der Börse eine gewisse Bedeutung und könnte somit auch in diesem Kontext bemüht werden. Börse ist bekanntlich Spekulation und am Markt kamen zuletzt Gerüchte auf, dass Advanced Micro Devices (WKN: 863186 ISIN: US0079031078 Ticker-Symbol: AMD) die Fühler nach der US-amerikanischen Xilinx (WKN: 880135 ISIN: US9839191015 Ticker-Symbol: XIX) ausgestreckt haben könnte. Knapp 30 Mrd. US-Dollar stehen als möglicher Kaufpreis im Raum. Beide Unternehmen sollen sich in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Ob am Ende dabei etwas Zählbares herausspringen wird, bleibt abzuwarten. Für AMD würde der Zukauf „Sinn machen“ und wohl gleichzeitig einen Angriff auf Intel darstellen. Bislang dominiert Intel den Markt für Chips für Rechenzentren. Ein möglicher Kauf von Xilinx durch AMD könnte AMD in diesem Bereich stärken und dabei helfen, Intel das Wasser abzugraben…

Da die Spekulationen / Gerüchte erst nach dem gestrigen Handelsschluss in den USA aufkamen, sind etwaige Reaktionen darauf in den folgenden, auf US-Dollar basierten, Charts der Aktien der beiden Protagonisten noch nicht eingepreist. Spätestens mit Beginn des US-Handels heute (Handel startet nach Redaktionsschluss) dürfte es spannend werden.

Charttechnik Advanced Micro Devices (AMD)

Die AMD-Aktie überzeugte in den letzten Tagen bzw. Wochen durch eine beeindruckende Erholung. Es gelang ihr, ausgehend vom Boden im Bereich von 74,0 US-Dollar, eine veritable Aufwärtsbewegung zu installieren. Mittlerweile schnuppert der Wert wieder am Bereich von 90,0 US-Dollar. Das aktuelle 52-Wochen-Hoch im Bereich von 94,3 US-Dollar kommt damit so langsam, aber sicher, in Reichweite. Unter die 80,0 US-Dollar sollte es in der aktuellen Konstellation allerdings nicht mehr gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.

Charttechnik Xilinx

Auch die Xilinx-Aktie befindet sich übergeordnet noch in einer Konsolidierungsphase, zeigte aber zuletzt gute Ansätze. Vom Boden, den sie bei 97 US-Dollar ausbildete, konnte sie sich bereits in den letzten Tagen lösen und sich wieder über die Marke von 105,0 US-Dollar kämpfen. Können die Spekulationen der Aktie womöglich weiteren Schub verleihen? Der heutige Handelstag verspricht vor diesem Hintergrund spannend zu werden.

Andere Leser interessierten sich auch für:

Brent C.O. – Ölpreis mit robuster Vorstellung

Microsoft, IBM und Amazon – Das wird jetzt wichtig!

Dax – Wann platzt endlich der Knoten?

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.