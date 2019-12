Die Aktienmärkte scheinen auf ein überaus versöhnliches Jahresende zuzusteuern. Zuletzt hat sich der eine oder andere Belastungsfaktor abgeschwächt, sodass man auch in Bezug auf den Start ins Jahr 2020 (einigermaßen) optimistisch sein kann. Nichtsdestotrotz ist nicht alles Gold, was derzeit an den Aktienmärkten so glänzt. Wir möchten an dieser Stelle zwei Werte thematisieren, die sich in spannenden Konstellationen befinden und beginnen mit Nordex.

Die Aktie des Windanlagenbauers zeigte sich in den letzten Wochen in einer auf den ersten Blick recht robusten Verfassung. Allerdings - und das gilt es durchaus zu bemängeln - passierte zuletzt nicht mehr viel auf der Oberseite. Vielmehr erging sich der Wert in einer stark ausgeprägten Seitwärtsbewegung. Hierbei präsentieren sich die 12,0 Euro auf der Unterseite sowie die 13,0 Euro auf der Oberseite bislang als limitierende Marken. Nun kann man natürlich mit Blick auf die zurückliegende Aufwärtsbewegung den daraus resultierenden Konsolidierungsbedarf als Grund für die aktuelle Seitwärtsbewegung anführen, doch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage stellt sich andererseits die Frage - wenn in diesem positiven Marktumfeld nicht der Ausbruch über die 13,0 Euro hinweg gelingt, wann dann? Aus bullischer Sicht wäre ein baldiger Ausbruch durchaus zu begrüßen, denn der Aufwärtstrend steht aktuell zur Disposition. Aus charttechnischer Sicht würde sich mit einem Ausbruch über die 13,0 Euro die Zone 14,0 / 15,0 Euro als mögliches Bewegungsziel anbieten. Dagegen würde ein Bruch der 12,0 Euro die nächste Unterstützung bei 11,0 Euro ins Blickfeld rücken lassen. Auch der TUI-Aktie gelingt es aktuell nicht, signifikantes Aufwärtsmomentum zu kreieren. Vielmehr leidet sie noch unter dem "Schwächeanfall" aus der vergangenen Woche.

Letzte Woche schwor der Konzern seine Aktionäre schon einmal auf eine neue Dividendenpolitik für die nächste Zeit ein, die voraussichtlich zu geringeren Ausschüttungen führen wird. Der Touristikkonzern möchte damit finanziellen Spielraum schaffen, um sich den anstehenden Herausforderungen besser stellen zu können. Die Aussicht auf geringere Dividenden schüttelte den Aktienkurs kräftig durch. Aus charttechnischer Sicht war es aber eminent wichtig, dass der Wert die Unterstützung bei 11,0 Euro unterm Strich verteidigen konnte. Ein Test der 10,0 Euro und der knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Linie konnte somit noch einmal verhindert werden. Durch den jüngsten Kursverlauf manifestierte sich jedoch der Bruch des bislang dominierenden Aufwärtstrends. Eine Phase der (Neu)Orientierung dürfte somit anstehen. Um für frische Impulse auf der Oberseite zu sorgen, muss die Aktie möglichst rasch über die 12,0 Euro und später über die 12,7 Euro laufen.

