MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Entertainment-Gigant Walt Disney <US2546871060> startet seinen Streamingdienst in Deutschland am 24. März und damit eine Woche vor dem ursprünglich geplanten Startdatum. In technischer Hinsicht sei man vor dem Zeitplan, deshalb ziehe man den Start vor, teilte Disney am Dienstag am deutschen Sitz in München mit. Der Konzern will mit seinem Angebot Disney+ Streamingdiensten wie Netflix, Amazon <US0231351067> Prime und TV+ von Apple <US0378331005> Konkurrenz machen. Am selben Tag starte Disney+ auch in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Schweiz und Irland. Später sollen weitere Länder folgen.

Disney zeigt in seinem Dienst eigene Inhalte mit den Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Darüber hinaus soll es ausschließlich für Disney+ produzierte Spielfilme, Dokus und Serien geben. Bereits im November 2019 startete Disney+ unter anderem in den USA. In Deutschland soll der Streamingdienst monatlich 6,99 Euro kosten oder 69,99 Euro im Jahr./rin/DP/eas