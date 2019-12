FRANKFURT (dpa-AFX) - - AKTIEN - -

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach einem starken Jahr dürfte der Dax am Montag schwächer in die verkürzte letzte Handelssitzung 2019 starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsstart etwa ein Drittelprozent tiefer auf 13 295 Punkte. Damit stünde im dann besten Jahr seit 2012 ein Gewinn von knapp 26 Prozent zu Buche. Der Handel in Frankfurt endet bereits um 14 Uhr mit der Schlussauktion. An Silvester und an Neujahr bleibt die Börse dann geschlossen, bevor am Donnerstag das neue Börsenjahr eingeläutet wird. Spätestens dann dürften die Anleger ihr Augenmerk wieder auf das jüngste Zwischenhoch bei 13 425 Punkten sowie das Rekordhoch vom Januar 2018 bei 13 596 Punkten richten.

USA: - GEWINNE - Die wichtigsten Indizes am US-Aktienmarkt haben am Freitag erneut Rekordhöhen erklommen. Rasch aber folgten auf die moderaten Anstiege leichte Gewinnmitnahmen. Börsianer sprachen angesichts des für Aktionäre überraschend gut gelaufenen Jahres von einem ruhigen und entspannten Jahresausklang. Der Dow Jones Industrial <US2605661048> beendete den impulsarmen Handel letztlich mit einem Plus von 0,08 Prozent auf 28 645,26 Punkte. Im Tagesverlauf am Freitag hatte der US-Leitindex sogar kurz die Marke von 28 700 Punkte getestet. Letztlich legte er in der Weihnachtswoche um 0,7 Prozent zu und verbuchte so die dritte Woche in Folge einen Gewinn.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Montag in einem dünnen Handel keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index <CNM0000001Y0> mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um mehr als ein Prozent zu und der Hang Seng in Honkong stieg um rund ein halbes Prozent. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei <JP9010C00002> <XC0009692440> hingegen um 0,8 Prozent auf 23 656,62 Punkte.

^ DAX 13 337,11 0,27% XDAX 13 291,20 0,02% EuroSTOXX 50 3782,27 0,21% Stoxx50 3435,54 0,17% DJIA 28 645,26 0,08% S&P 500 3240,02 0,00% NASDAQ 100 8770,98 -0,08% °

^ Bund-Future 171,62 -0,01% °

^ Euro/USD 1,1202 0,23% USD/Yen 109,13 -0,27% Euro/Yen 122,29 -0,06% °

^ Brent 68,36 +0,20 USD WTI 61,77 +0,05 USD °

