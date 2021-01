FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Gute Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter stützen. Der Broker IG taxiert den Dax zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,59 Prozent höher auf 13 930 Punkten. Damit rückt der Dax wieder näher an die runde Marke von 14 000 Punkte, die er zuletzt etwas aus dem Blick verloren hatte. Bereits am Vortag hatte sich der deutsche Leitindex nach einem zähen Beginn im Verlauf erholt und im Plus geschlossen. Schnäppchenjäger hatten die tieferen Kurse sofort wieder zum Einstieg genutzt. Impulse aus den USA waren wegen der dort feiertagsbedingt geschlossenen Börsen ausgeblieben. Am Dienstag wird in New York wieder gehandelt, die US-Aktienfutures legten zuletzt zu. In Asien gab es deutliche Gewinne. Einen Tag vor dem Machtwechsel in Washington warten die Anleger auf die Rede der designierten US-Finanzministerin und ehemaligen US-Notenbankchefin Janet Yellen zur Währungspolitik und zum Konjunkturpaket der USA. Von Unternehmensseite stehen weitere Quartalszahlen von US-Banken auf der Agenda. Hierzulande beraten Bund und Länder über weitere Corona-Beschränkungen.

USA: - AM MONTAG FAND WEGEN EINES FEIERTAGES KEIN HANDEL STATT -

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Dienstag mit einem Plus von rund 1,4 Prozent. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt mehr als 2 Prozent, während es für den chinesischen CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen zuletzt um rund 1,5 Prozent abwärts ging.

DAX 13848,35 0,44%

XDAX 13891,64 0,96%

EuroSTOXX 50 3602,67 0,09%

Stoxx50 3184,25 -0,04%

DJIA 30814,26 -0,57%

S&P 500 3768,25 -0,72%

NASDAQ 100 12803,93 -0,73%

Bund-Future 177,27 -0,06%

Euro/USD 1,2094 0,14%

USD/Yen 104,02 0,34%

Euro/Yen 125,80 0,47%

Brent 54,97 +0,22 USD

WTI 52,23 -0,23 USD

