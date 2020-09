FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX STEUERT AUF TIEF SEIT ANFANG AUGUST ZU - Die erneut absackenden US-Börsen dürften am Donnerstag ähnliches auch am deutschen Aktienmarkt zur Folge haben. Der Broker IG taxierte den Dax gut eineinhalb Stunden vor der Eröffnung mit 1,27 Prozent im Minus auf 12 482 Punkte. Mit dem nächsten Rücksetzer nach zwei Stabilisierungstagen steuert der Leitindex unter 12 500 Punkten auf ein Tief seit Anfang August zu. In New York hatten die zuletzt wieder größer werdenden Konjunktursorgen die Anleger erneut in die Flucht getrieben. Börsianer verwiesen dort auf Aussagen von Vertretern der US-Notenbank Fed, die eine nur langsame Erholung der US-Konjunktur signalisierten. Ein neues Konjunktur-Förderpaket lässt unterdessen in den USA weiter auf sich warten. Laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets dürfte dies die Börsen in den kommenden Tagen und Wochen ausbremsen.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch deutlich Federn lassen müssen. Angeführt wurde die schwache Tendenz vom Technologiesektor und von Energiewerten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,92 Prozent bei 26 763,13 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 2,37 Prozent auf 3236,92 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 3,16 Prozent auf 10 833,33 Zähler.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben alle wichtigen Aktienmärkte wegen der schwachen Vorgaben aus den USA deutlich nachgegeben. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor rund eine Stunde vor Handelsende knapp ein Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büßte zulezt 1,6 Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor der Hang-Seng-Index fast zwei Prozent.

DAX 12642,97 0,39%

XDAX 12551,29 -1,04%

EuroSTOXX 50 3180,11 0,51%

Stoxx50 2917,39 0,59%

DJIA 26763,13 -1,92%

S&P 500 3236,92 -2,37%

NASDAQ 100 10833,33 -3,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,45 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1656 -0,03%

USD/Yen 105,41 0,01%

Euro/Yen 122,87 -0,03%

ROHÖL:

Brent 41,38 -0,39 USD

WTI 39,43 -0,50 USD

/zb