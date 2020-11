FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICHER WOCHENSTART - Kursgewinne an den Börsen in USA und Asien legen am Montag den Grundstein für neue Gewinne beim Dax . Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start wurde der deutsche Leitindex am Morgen vom Broker IG 1,16 Prozent höher auf 13 229 Punkte taxiert. Er festigt damit wieder die Marke von 13 000 Punkten, die in der Vorwoche nach dem starken Start noch in Gefahr geraten war.

USA: - IMPFSTOFF-HOFFNUNG BEFLÜGELT - Nach einer ohnehin bereits guten Börsenwoche hat sich der US-Aktienmarkt kurz vor dem Wochenende noch einmal von seiner starken Seite präsentiert. Der Dow Jones Industrial baute anfängliche Gewinne kontinuierlich aus und stieg am Ende um 1,37 Prozent auf 29 479,81 Punkte. Dank der Kurs-Rally vom Wochenbeginn verbuchte der US-Leitindex einen Wochengewinn von gut vier Prozent. Am Montag war der Dow in der Spitze um fast sechs Prozent auf ein Rekordhoch geschnellt und hatte den Sprung über die 30 000er Marke nur knapp verpasst.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Einigung auf den weltgrößten Freihandelspakt hat den Aktienmärkten in Asien am Montag Auftrieb gegeben. Der japanische Nikkei 225 schloss 2,1 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um 0,52 Prozent nach oben und der chinesische CSI 300 legte um 0,59 Prozent zu. Mitten im Handelskrieg mit den USA hat China mit 14 asiatisch-pazifischen Staaten das größte Freihandelsabkommen der Welt abgeschlossen. Nach achtjährigen Verhandlungen erfolgte die Unterzeichnung am Sonntag zum Abschluss des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean.

DAX 13076,72 +0,18%

XDAX 13138,96 +1,18%

EuroSTOXX 50 3432,07 +0,11%

Stoxx50 3051,50 -0,18%

DJIA 29479,81 +1,37%

S&P 500 3585,15 +1,36%

NASDAQ 100 11937,845 +0,94%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,01 +0,03%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,18486 +0,13%

USD/Yen 104,5795 -0,06%

Euro/Yen 123,9103 +0,08%°

ROHÖL:

Brent 43,26 +0,48 USD

WTI 40,71 +0,58 USD°

/jha/