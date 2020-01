FRANKFURT (dpa-AFX) - - AKTIEN - -

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Ungeachtet des sich weiter verbreitenden Coronavirus scheinen die Anleger zur Wochenmitte die Risiken vor einer damit verbundenen möglichen Wirtschaftsabschwächung auszublenden. So taxierte der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,20 Prozent höher auf 13 351 Punkten. Damit knüpft das Barometer an seine Vortageserholung an, nachdem es am Montag bis auf den tiefsten Stand seit gut drei Wochen abgerutscht war. Positive Impulse vom US-Technologiesektor dürften die Anleger bei Laune halten. Der iPhone-Konzern Apple <US0378331005> hatte am Vorabend nach dem New Yorker Börsenschluss mit starken Quartalszahlen und der Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf die Erwartungen übertroffen.

USA: - KURSGEWINNE - Nach den klaren Vortagesverlusten haben die US-Aktienmärkte am Dienstag Boden gut gemacht. Der Dow Jones Industrial <US2605661048> schloss mit einem Gewinn von 0,66 Prozent bei 28 722,85 Punkten, nachdem er am Montag um fast 1,6 Prozent ins Minus gerutscht war. Der marktbreite S&P 500 <US78378X1072> stieg am Dienstag um 1,01 Prozent auf 3276,24 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 <US6311011026> gewann 1,55 Prozent auf 9090,93 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI LEICHT ERHOLT - Die Ausbreitung des Coronavirus hat das Geschehen an den Aktienmärkten in Asien auch am Mittwoch das Geschehen geprägt. Nach den jüngsten Verlusten legte in Tokio der Leitindex Nikkei <JP9010C00002> um 0,7 Prozent zu. Der Hang Seng <HK0000004322> in Hongkong büßte nach den jüngsten Feiertagen allerdings 2,6 Prozent ein. In China ruhte der Handel wegen des Neujahrsfestes weiterhin.

^ DAX 13.323,69 0,90% XDAX 13.328,54 1,00% EuroSTOXX 50 3.719,22 1,13% Stoxx50 3.418,54 0,89% DJIA 28.722,85 0,66% S&P 500 3.276,24 1,01% NASDAQ 100 9.090,93 1,55%°

- - ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL - -

RENTEN:

^ Bund-Future 173,49 -0,06%°

DEVISEN:

^ Euro/USD 1,1016 -0,06% USD/Yen 109,14 0,02% Euro/Yen 120,22 -0,04%°

ROHÖL:

^ Brent 60,31 +0,80 USD WTI 54,18 +0,70 USD°

/jha/