FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FESTER START ERWARTET - Der Dax dürfte die Marke von 13 000 Punkten am Donnerstag festigen. Indikationen zeigen, dass der deutsche Leitindex mit knappen Kursgewinnen in den Handel starten wird. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 13 073 Punkte, was ein Plus von 0,1 Prozent bedeutet. Am Vortag hatte die Hoffnung auf einen Durchbruch in den Diskussionen um ein US-Hilfspaket und die damit wieder größer werdende konjunkturelle Zuversicht den deutschen Leitindex wieder über die runde Marke von 13 000 Punkten getrieben.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch neuen Mut gefasst und sich wieder risikofreudig gezeigt. Die im Juli überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreise in den USA hatten dabei kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen. Mit plus 1,05 Prozent auf 27 976,84 Punkte tastete sich das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial erneut an die Hürde von 28 000 Punkten heran. Am Vortag hatte der Dow diese Marke zunächst locker übersprungen und war bis auf etwas über 28 150 Punkte geklettert. Als er damit wieder sein höchstes Niveau seit Ende Februar erreicht hatte, war es jedoch im späten Handel zu Gewinnmitnahmen gekommen.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend fester tendiert. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um zwei Prozent zu. Auch in den USA hatten die Märkte wieder deutlich zugelegt. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt leicht um 0,03 Prozent zu, während der Hang Seng in Hongkong 0,28 Prozent einbüßte.

DAX 13058,63 +0,86%

XDAX 13077,67 +1,94%

EuroSTOXX 50 3363,18 +0,93%

Stoxx50 3041,38 +1,29%

DJIA 27976,84 +1,05%

S&P 500 3380,35 +1,40%

NASDAQ 100 11157,722 +2,59%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,50 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,18021 +0,15%

USD/Yen 106,7860 -0,12%

Euro/Yen 126,0150 +0,02%°

ROHÖL:

Brent 45,34 -0,09 USD

WTI 42,61 -0,06 USD°

/jha/