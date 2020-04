ROUNDUP 2: EZB greift Banken unter die Arme und warnt vor tiefer Rezession

FRANKFURT - Die Eurozone steht nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) wegen der Corona-Krise vor einem massiven wirtschaftlichen Einbruch. Prognosen der Notenbank gingen in diesem Jahr von einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 5 bis 12 Prozent aus, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag nach der Zinssitzung in Frankfurt. Sie unterstrich jedoch die hohe Unsicherheit derartiger Vorhersagen, weil auch die Dauer der Coronavirus-Krise ungewiss sei.

ROUNDUP: Wirtschaft der Eurozone bricht wegen Corona-Krise ein

LUXEMBURG/PARIS/ROM/MADRID - Die Corona-Krise hat drastische Einbrüche in führenden Volkswirtschaften der Eurozone ausgelöst. Frankreich leidet wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie unter dem schwersten Konjunktureinbruch seit 70 Jahren. Starke Konjunktureinbrüche wurden am Donnerstag auch aus Spanien und Italien gemeldet. In der gesamten Eurozone schrumpfte die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 3,8 Prozent, wie das europäische Statistikamt mitteilte. Es ist der stärkste Rückgang im Währungsraum seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1995.

Trump-Berater: US-Arbeitslosenquote könnte bei 19 Prozent liegen

WASHINGTON - Die Arbeitslosenquote in den USA könnte einem Berater von Präsident Donald Trump zufolge bald bei etwa 19 Prozent liegen. Wegen der Coronavirus-Pandemie sei bei der bevorstehenden Veröffentlichung der monatlichen Arbeitsmarktstatistik die höchste Arbeitslosenquote seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zu befürchten, sagte Wirtschaftsberater Kevin Hassett am Donnerstag dem Sender Fox News. Die Arbeitslosenquote werde bei "etwa 19 Prozent" liegen, schätzte Hassett. Im Februar hatte sie noch 3,5 Prozent betragen.

ROUNDUP: Scholz mit neuem Anlauf für Finanztransaktionssteuer

BERLIN/BRÜSSEL - Bundesfinanzminister Olaf Scholz versucht auf europäischer Ebene einen neuen Vorstoß für eine Steuer auf Finanzgeschäfte. Nachdem Scholz zu Jahresbeginn mit seiner Aktiensteuer bei EU-Kollegen abblitzte, schlägt er nun eine Kompromisslösung vor. Dies geht aus einem Schreiben des SPD-Politikers an EU-Finanzkommissar Paolo Gentiloni hervor, das der dpa vorliegt. Das Bundesfinanzministerium teilte dazu nur mit, die Gespräche über die Steuer liefen, Ziel sei eine schnelle Einigung.

ROUNDUP 2/Kreise: Bund will in Corona-Krise Spielplätze und Museen wieder öffnen

BERLIN - Nach wochenlanger Schließung wegen der Corona-Pandemie sollen Kinder nach dem Willen der Bundesregierung bald wieder auf die Spielplätze dürfen. Der Bund schlug vor Beratungen mit den Ländern zudem weitere kleinere Lockerungen der strikten Beschränkungen vor. Über größere Öffnungsschritte - etwa bei Schulen, Kitas und Vereinssport - soll dagegen erst am 6. Mai entschieden werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder hervor, die am Donnerstagnachmittag begannen. Die Vorlage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

USA: Arbeitskosten steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Arbeitskosten in den ersten drei Monaten des Jahres stärker als erwartet gestiegen. Der entsprechende Index legte im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Im Schlussquartal 2019 hatte der Zuwachs 0,7 Prozent betragen.

USA: Konsumausgaben brechen ein

WASHINGTON - Die Corona-Krise zeigt sich in den USA auch bei den Konsumausgaben. Im März seien die Ausgaben der Verbraucher im Vergleich zum Vormonat um 7,5 Prozent gesunken, teilte das amerikanische Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten einen kräftigen Rückgang erwartet, waren aber nur von einem Dämpfer um 5,1 Prozent ausgegangen. Im Februar waren die Ausgaben noch um 0,2 Prozent gestiegen.

ROUNDUP: Seit März wegen Corona mehr als 30 Millionen Arbeitslose in den USA

WASHINGTON - Seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA im März sind mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos geworden. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis einschließlich 25. April belief sich auf 3,8 Millionen, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den fünf Wochen zuvor hatten bereits 26,4 Millionen Menschen ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Die neue Gesamtzahl lag damit bei 30,2 Millionen seit Mitte März.

ROUNDUP 2: 'Ungeahnte Höhen' - Deutscher Arbeitsmarkt unter enormen Druck

NÜRNBERG - Die Bundesagentur für Arbeit sitzt auf einem gigantischen Haufen Geld: 26 Milliarden Euro beträgt die Rücklage, die sich in den vergangenen Jahren bei der Behörde in Nürnberg angesammelt hat. Und selbst dieses dicke Finanzpolster wird womöglich nicht reichen, um die Folgen der Corona-Krise auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu bekämpfen. Was der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am Donnerstag in Nürnberg verkünden musste, macht das Ausmaß der Krise für die Wirtschaft mehr als deutlich. Die Arbeitslosigkeit nehme zu, das Kurzarbeitergeld steige exponentiell auf "ungeahnte Höhen", die Stellenzugänge brechen ein - fasste Scheel die Negativzahlen gleich zu Beginn zusammen.

WHO: Hälfte Europas hat mit Lockerung von Corona-Maßnahmen begonnen

KOPENHAGEN - Etwa die Hälfte der Länder in Europa hat ihre strikten Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO bereits gelockert. 44 Staaten in der europäischen Region seien mit teilweisen oder vollständigen Bewegungsbeschränkungen gegen die Corona-Pandemie vorgegangen, sagte der Direktor des WHO-Regionalbüros Europa, Hans Kluge, am Donnerstag auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz. 21 dieser Länder hätten mittlerweile damit begonnen, einige diese Maßnahmen in unterschiedlichem Maße wieder zu lockern. Elf weitere planten dies in den kommenden Tagen.

Italien: Verbraucherpreise steigen im April überraschend

ROM - In Italien sind die Verbraucherpreise im April etwas gestiegen. Der für europäische Zwecke erhobene Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg zum entsprechenden Vorjahresmonat um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Bereits im März hatte die Rate bei 0,1 Prozent gelegen. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang des Preisniveaus um 0,3 Prozent erwartet. Es ist aber fraglich, wie aussagekräftig die Daten sind, da viele Geschäfte in der Corona-Krise schließen mussten.

Eurozone: Inflation geht weiter zurück

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Inflation im April weiter zurückgegangen. Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 0,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 0,7 Prozent betragen. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 0,3 Prozent.

Eurozone: Arbeitslosigkeit steigt im März - Statistische Probleme

LUXEMBURG - Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im März trotz der Corona-Krise auf den ersten Blick nur leicht angestiegen. Das lag aber vor allem daran, dass den Angaben zufolge ein erheblicher Teil der Personen wegen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens oder der Nichtverfügbarkeit etwa von Kinderbetreuung nicht mehr aktiv nach einem Arbeitsplatz gesucht habe. Dies führt laut Experten zu Abweichungen in der Arbeitslosenstatistik.

ROUNDUP: Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an

NÜRNBERG - Deutschlands Unternehmen haben in der Corona-Krise bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Diesen Rekordwert gab die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg bekannt. Damit wurden alle Prognosen von Volkswirten bei weitem übertroffen. Die Schätzungen der Experten hatten zwischen drei und sieben Millionen Menschen gelegen. Der bisherige Rekordwert der Bundesagentur für Arbeit für dieses arbeitsmarktpolitische Instrument stammt aus dem Mai 2009. Damals waren 1,44 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im gesamten Krisenjahr 2009 waren 3,3 Millionen Anzeigen für Kurzarbeit bei der Bundesagentur eingegangen.

Spanien: Verbraucherpreise fallen stärker

MADRID - In Spanien sind die Verbraucherpreise im April spürbar gefallen. Wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte, lagen die nach europäischer Methode (HVPI) berechneten Lebenshaltungskosten 0,6 tiefer als ein Jahr zuvor. Im Vormonat hatte die Rate plus 0,1 Prozent betragen.

Frankreich: Inflation fällt - Verbraucherausgaben brechen ein

PARIS - In Frankreich ist die Inflation im April zurückgegangen, während die Ausgaben der Verbraucher einen Monat zuvor in Rekordtempo eingebrochen sind. Wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, fiel die nach europäischen Standards berechnete jährliche Inflationsrate (HVPI) von 0,8 Prozent im März auf 0,5 Prozent im April. Insee führte den Rückgang auf fallende Energiepreise und niedrigere Preise für Dienstleistungen zurück.

Umsatzeinbruch im deutschen Einzelhandel im März

WIESBADEN - Die Corona-Krise hat für einen Umsatzeinbruch im deutsche Einzelhandel gesorgt. Im März seien die Erlöse im Monatsvergleich real (kalender - und saisonbereinigt) um 5,6 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Der Rückgang war allerdings weniger stark als befürchtet ausgefallen. Analysten waren im Schnitt von einem deutlich stärkeren Einbruch um 8,0 Prozent ausgegangen.

Japans Industrieproduktion fällt im März

TOKIO - In Japan ist die Industrieproduktion im März bereits deutlich gesunken, jedoch weniger kräftig als erwartet. Allerdings rechnen Beobachter für die kommenden Monate mit stärkeren Rückgängen angesichts der wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie. Die japanische Regierung hatte wegen der Corona-Krise erst Mitte April für das Land einen Notstand ausgerufen. Harte Ausgangssperren wie in Europa verhängte die Regierung aber bisher nicht.

Stimmung in Chinas Industrie geht wieder etwas zurück

PEKING - Die Stimmung bei den großen und staatlich dominierten Industriebetrieben hat sich im April nach einer kräftigen Erholung im Vormonat wieder leicht eingetrübt. Der von der Regierung erhobene Einkaufsmanagerindex ging auf 50,8 (März 52,0) Punkte zurück, wie das Statistikamt am Donnerstag in Peking mitteilte. Damit fiel der Indikator etwas schwächer als aus, als Experten erwartet hatten. Im März hatte sich der offizielle Einkaufsmanagerindex kräftig von seinem coronabedingten Rekordeinbruch erholt.

