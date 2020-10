ROUNDUP 2: Bayer verschärft Sparprogramm - Gewerkschaft und Anleger alarmiert

LEVERKUSEN - Bayer hat mit der Ankündigung eines weiteren Sparprogramms und trüben Geschäftsaussichten Arbeitnehmervertreter und Anleger alarmiert. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern will über ein laufendes Sparprogramm hinaus weitere 1,5 Milliarden Euro pro Jahr einsparen und schließt dabei einen zusätzlichen Stellenabbau nicht aus. Das Unternehmen bekräftigte aber den zugesagten Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland bis Ende 2025. An der Frankfurter Börse ging es für die Bayer-Aktie am Donnerstag tief in den Keller.

ROUNDUP: American Airlines und United Airlines starten mit Zwangsbeurlaubungen

WASHINGTON - Wegen des Einbruchs des Reisegeschäfts infolge der Coronavirus-Pandemie starten die US-Fluglinien American Airlines und United Airlines an diesem Donnerstag wie geplant mit der Zwangsbeurlaubung von Tausenden Mitarbeitern. Beide Gesellschaften hatten bereits vor einigen Wochen vor diesem Schritt gewarnt. Betroffen sind 19 000 Mitarbeiter bei American Airlines und rund 13 000 bei United Airlines.

ROUNDUP: FAA-Chef fliegt Boeings 737 Max - Wiederzulassung auf 'Zielgerade'

SEATTLE - Boeing kommt bei der angestrebten Wiederzulassung des Unglücksfliegers 737 Max voran. Am Mittwoch (Ortszeit) absolvierte Steve Dickson, der Chef der US-Luftfahrtbehörde FAA, einen Testflug mit dem Krisenjet. "Wir sind auf der Zielgeraden", sagte Dickson bei einer Pressekonferenz nach der Landung in Seattle. Als Pilot sei es wichtig für ihn, sich selbst von der Sicherheit der Maschine zu überzeugen. Der FAA-Chef betonte jedoch, dass die Wiederzulassung noch nicht abgeschlossen sei und noch einige weitere Schritte nötig seien, bevor die 737 Max wieder in Betrieb genommen werden könne.

Fed verlängert Verbot von Aktienrückkäufen für Großbanken

WASHINGTON - Großbanken in den USA müssen ihr Geld wegen der Corona-Krise weiter zusammenhalten. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält angesichts der ungewissen Aussichten wegen der Pandemie an weitreichenden Auflagen zur Schonung der Kapitalausstattung der Geldhäuser im Land fest, wie sie am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Washington mitteilte. Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen bleiben für die größten Banken auch im vierten Quartal tabu. Die Notenbank hatte die Maßnahme im Juni zunächst für die drei Monate bis Ende September beschlossen. Vorangegangen war ein Stresstest, der Risiken durch die Corona-Krise für den Finanzsektor offenbarte.

Halbleiterhersteller STMicroelectronics wird optimistischer

GENF - Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics wird nach einem besser als erwartet verlaufenen dritten Geschäftsquartal optimistischer für den weiteren Jahresverlauf. Demnach rechnet der Konzern für 2020 nun mit Erlösen von mehr als 9,65 Milliarden US-Dollar (rund 8,2 Milliarden Euro), wie der Infineon -Konkurrent am Donnerstag in Genf bei der Vorlage vorläufiger Quartalszahlen mitteilte. Bislang wurden 9,25 bis 9,65 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Modekette H&M will trotz Erholung von der Corona-Krise Filialnetz verkleinern

STOCKHOLM - Der von der Corona-Krise getroffene schwedische Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) will sein Filialnetz eindampfen. Im kommenden Jahr soll die Zahl der Geschäfte unter dem Strich um rund 250 schrumpfen, wie das Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage seiner endgültigen Zahlen für das bis Ende August gelaufene dritte Geschäftsquartal bekanntgab. Die Erholung des Konzerns von der Krise läuft dabei weiter. Wie bereits bekannt, war dem Einzelhändler im Sommerquartal die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelungen, nachdem H&M in dem besonders von der Pandemie betroffenen zweiten Quartal Verluste geschrieben hatte.

US-Getränkeriese Pepsico wagt wieder eine Prognose - Wachstum im dritten Quartal

PURCHASE - Der Limonaden- und Snackhersteller Pepsico traut sich nach wieder besser laufenden Geschäften im dritten Quartal eine neue Prognose für 2020 zu. Demnach rechnet der Konzern nun mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft von rund 4 Prozent und einem bereinigten Gewinn je Aktie von rund 5,50 US-Dollar, wie der Coca-Cola -Rivale am Donnerstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mitteilte.

Börsenrückzug: Rocket Internet startet öffentliches Rückkaufangebot

BERLIN - Der geplante Börsenrückzug von Rocket Internet nimmt Form an. Der Start-up-Investor startete am Donnerstag sein öffentliches Angebot an die Aktionäre, denen das Unternehmen die Rocket-Aktien zum Preis von jeweils 18,57 Euro abkaufen will. Die Anteilseigner können ihre Papiere noch bis zum 30. Oktober andienen, wie Rocket Internet am Donnerstag in Berlin mitteilte.

ROUNDUP/Stabwechsel bei Siemens: Roland Busch übernimmt

MÜNCHEN - Der Machtwechsel an der Siemens -Spitze geht weiter. Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres am Donnerstag hat Roland Busch die operative Verantwortung übernommen. Zwar ist er nach wie vor nominell nur stellvertretender Siemens-Chef und designierter Nachfolger des aktuellen Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser, doch im Tagesgeschäft ist Busch nun der entscheidende Mann im Münchner Industriekonzern. Der formelle Wechsel an der Spitze soll dann zur Hauptversammlung im Februar 2021 erfolgen.

Weitere Meldungen

-IPO: 'Playboy' strebt zurück an die Börse

-Microsoft drängt mit Einsteiger-Laptop in den Schulmarkt

-Triebwerksbauer Rolls-Royce will sich Milliarden am Kapitalmarkt holen

-Novartis legt neue Daten zur Wirksamkeit von Gentherapie Zolgensma bei SMA vor

-Morphosys-Finanzvorstand Holstein verlässt das Unternehmen

-IPO: Datenfirma Palantir startet erfolgreich an der New Yorker Börse

-ROUNDUP: Corona-Krise hält Luftverkehr dauerhaft am Boden

-ROUNDUP: Steag streicht rund 1000 Arbeitsplätze wegen Kohleausstieg

-Nord Stream 2 erhält Betriebserlaubnis in Dänemark

-Brände in Nordkalifornien wüten weiter - Mindestens vier Tote

-Auch Medizintechnik erwartet wegen Pandemie Einbußen

-EU-Kommission gibt grünes Licht: Kaufland darf real.de übernehmen

-Genehmigungsprozess für K+S-Salzeinleitung in Werra läuft

-BMW fordert von Lieferanten Preisnachlässe

-Pfeiffer Vacuum: Finanzchefin geht und übergibt an designierte Konzernlenkerin

-Investor will Bäckerei-Kette 'Dat Backhus' übernehmen

-ROUNDUP: Wirt gewinnt Corona-Klage gegen Versicherung

-Tui fährt Angebot im kommenden Jahr etwas runter

-Zigaretten in den Niederlanden nur noch in Einheitsverpackungen

-Luftfahrtbehörde gestattet BER-Inbetriebnahme

-ROUNDUP: Maut-Betreiber widerspricht Scheuer in puncto Vertragskündigung

-Metro-Machtkampf: Kretinsky startet freiwilliges Übernahmeangebot

-Tennet senkt Entgelte für Stromnetz, 50 Hertz und Transnet erhöhen

-Free-Now-Taxi führt Stornogebühr ein

-Spahn erwartet Corona-Impfungen in Messehallen

-Bundesweite Antikörper-Studie des Robert Koch-Instituts startet

-ROUNDUP 2/Historische Panne: Technikproblem legt Tokioter Börse ganzen Tag lahm

-EuGH: Grenzüberschreitende Online-Werbung für Arzneimittel erlaubt

-Regierungschef Weil: Aus für Gorleben nicht politisch beeinflusst

-Google startet mit seinen Pixel-Smartphones in die 5G-Ära

-Schausteller wollen sich gegen coronabedingte Einschränkungen wehren

-ROUNDUP: H&M soll wegen Ausspähens von Mitarbeitern 35 Millionen Euro zahlen

-Facebook verbietet Werbung, die Legitimität der US-Wahl untergräbt

-Generalbevollmächtigter: Galeria Karstadt Kaufhof ist gut aufgestellt°

