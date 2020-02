ROUNDUP 2: Jenoptik schlägt sich besser als erwartet - Aktie legt kräftig zu

JENA - Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik <DE0006229107> hat im abgelaufenen Jahr von seinen jüngsten Zukäufen und besser laufenden Geschäften mit der Halbleiterindustrie profitiert. Der Umsatz kletterte 2019 im Jahresvergleich nach ersten Berechnungen um 2,5 Prozent auf 855 Millionen Euro, wie das im SDax <DE0009653386> notierte Unternehmen am Mittwoch in Jena mitteilte. Damit traf Jenoptik sein eigenes Ziel, übertraf aber leicht die Erwartungen der Analysten. Das operative Ergebnis (Ebitda) legte um mehr als 5 Prozent auf rund 134 Millionen Euro zu. Die Ebitda-Marge verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 15,7 Prozent.

ROUNDUP: Zulieferer Norma leidet unter Schwäche der Autoindustrie

MAINTAL - Der Zulieferer und Verbindungstechnik-Spezialist Norma <DE000A1H8BV3> hat die Schwäche der Autoindustrie 2019 deutlich zu spüren bekommen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sackte im Vergleich zum Vorjahr um 16,4 Prozent auf 144,8 Millionen Euro ab, wie das SDax <DE0009653386>-Unternehmen am Mittwoch im hessischen Maintal bei der Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte.

Handelskonzern Ahold Delhaize schneidet besser als erwartet ab

ZAANDAM - Der niederländisch-belgische Handelskonzern Ahold Delhaize <NL0011794037> hat im vierten Quartal wegen guter Geschäfte in den USA besser als erwartet abgeschnitten. Im Zeitraum Oktober bis Dezember kletterte der Umsatz um 5 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag das Wachstum bei 3,1 Prozent. In den USA, im größten Markt für Ahold Delhaize, legte der Konzern zu gleichen Wechselkursen um 2,7 Prozent zu. Der bereinigte operative Gewinn erreichte im vierten Quartal insgesamt 765 Millionen Euro nach 743 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten bei Umsatz und operativem Ergebnis mit etwas weniger gerechnet.

BMW-Chef: Wollen CO2-Emissionen dieses Jahr um ein Fünftel senken

BOCHUM - Der Autobauer BMW <DE0005190003> will dieses Jahr einen großen Schritt zur Erfüllung der EU-Emissionsvorgaben beim klimaschädlichen Kohlendioxid (CO2) machen. "Alleine in diesem Jahr werden wir in Europa eine Verbesserung von rund 20 Prozent erzielen", sagte BMW-Chef Oliver Zipse am Mittwoch in Bochum auf einem Branchenkongress laut Redetext. Das solle zu einem Drittel über effizientere Verbrennungsmotoren geschehen und zu zwei Dritteln über Elektromotoren. "Wir werden unsere Ziele erreichen", sagte der seit August amtierende Vorstandschef des Dax-Konzerns.

Nissan verklagt Ex-Boss Carlos Ghosn

YOKOHAMA - Der japanische Renault <FR0000131906>-Partner Nissan <JP3672400003> hat seinen in den Libanon geflohenen früheren Chef Carlos Ghosn auf Schadenersatz in Millionenhöhe verklagt. Wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab, wurde beim Bezirksgericht in Yokohama eine Zivilklage über 10 Milliarden Yen (83 Mio Euro) eingereicht.

VIRUS/ROUNDUP: Flut von Absagen stellt Mobilfunk-Messe MWC in Frage

BARCELONA - Die weltweit wichtigste Mobilfunkmesse MWC in Barcelona steuert in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Gefahr erstmals auf eine Absage oder Verschiebung zu. Allein am Mittwoch teilten die Deutsche Telekom <DE0005557508>, der Netzausrüster Nokia <FI0009000681> und der Smartphone-Hersteller HMD Global mit, dass sie der Veranstaltung fernbleiben werden. Laut spanischen Medienberichten wollte der Veranstalter noch am Mittwochnachmittag darüber beraten, ob die ganze Messe abgesagt werden soll.

Gucci liefert Luxusgüterkonzern Kering 2019 Rückenwind - trotz Hongkong-Krise

PARIS - Gute Geschäfte mit der italienischen Modemarke Gucci haben 2019 das Wachstum des französischen Luxusgüter-Konzerns Kering <FR0000121485> angetrieben. Der Umsatz stieg um gut 16 Prozent auf knapp 15,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - also etwa Wechselkurseffekte herausgerechnet - betrug das Wachstum immer noch mehr als 13 Prozent. Neben Gucci als Wachstumstreiber stiegen auch die Umsätze mit den Marken Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga und Alexander McQueen. Dabei liefen die Geschäfte trotz der angespannten politischen Lage in Hongkong in der zweiten Jahreshälfte rund.

ROUNDUP/'WSJ': Starker Kostenanstieg drückt Airbnb ins Minus

NEW YORK - Der Wohnraum-Vermittler Airbnb ist in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres laut einem Zeitungsbericht in die roten Zahlen geraten. Das Unternehmen aus San Francisco habe in diesem Zeitraum einen Verlust von 322 Millionen Dollar (295 Mio Euro) gemacht, schrieb das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe es noch einen Gewinn von 200 Millionen Dollar gegeben. Ein starker Kostenanstieg habe die Bilanz erheblich belastet, heißt es in dem Bericht.

ROUNDUP: Kabinett bekräftigt strategische Bedeutung der Verteidigungsindustrie

BERLIN - Das Bundeskabinett hat sich zu einer Stärkung der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bekannt. In einem am Mittwoch in Berlin beschlossenen Strategiepapier stufte die Ministerrunde dazu auch den Marineüberwasserschiffbau sowie die Elektronische Kampfführung als nationale verteidigungsindustrielle Schlüsseltechnologien ein. "Wir wollen industrielle Kernfähigkeiten und strategisch relevante Entwicklungskapazitäten in Deutschland wie auch in der EU erhalten und fördern", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach der Entscheidung.

ROUNDUP 2: Samsung glaubt weiter an Zukunft von Falt-Smartphones

SAN FRANCISCO - Samsung <KR7005930003> macht einen zweiten Anlauf, faltbare Smartphones als neue Produktkategorie zu etablieren. Der Marktführer stellte am Dienstag das Modell Galaxy Z Flip vor, das sich auf die Größe eines herkömmlichen Smartphones ausfalten lässt - und zusammengeklappt etwa so groß wie eine Puderdose ist. Der Preis liegt mit knapp 1500 Euro am oberen Ende davon, was man für klassische Smartphones bezahlt. Marktforscher befürchten allerdings, dass diese hohen Preise etliche potenzielle Käufer abschrecken werden.

^ Weitere Meldungen

-ROUNDUP/Mehr Bier und höhere Preise: Heineken steigert Gewinn -US-Aufsicht nimmt Übernahmen von Tech-Riesen ins Visier -Deutsche Bank stärkt Kernkapital - 1,25 Milliarden Dollar platziert -VW setzt sich im Streit mit Ex-FBI-Chef Freeh vor Gericht durch -Italienische Fluggesellschaft Air Italy wird aufgelöst -Boeing erhält im Januar keine neuen Flugzeugbestellungen -Gazprom will sich nach Nord Stream 2 stärker in Asien engagieren -Wechsel an der Spitze von Heineken -App-Bank N26 verlässt nach Brexit britischen Markt -Lyft-Umsatz knackt Milliardenmarke - Verlust aber weiter hoch -ROUNDUP: Bio-Branche profitiert von größerem Umweltbewusstsein -Schwarzheide wird BASF-Standort für Batteriefabrik -ROUNDUP: CO2-neutrale Produktion, 5G und Datentechnologien bei Hannover Messe -Ölriese BP will bis 2050 klimaneutral werden -IG Metall warnt vor Zerschlagung der Aufzugssparte von Thyssenkrupp -R+V Versicherer: Sturmtief 'Sabine' glimpflicher als erwartet -Nach Softwareaktualisierung zeitweise Störungen bei der Telekom -VIRUS: EU-Parlament-Fraktion fordert Fragebogen bei Einreisen -Deutschland bei Transferausgaben im Winter auf Platz zwei -Schulze will Vernichtung von Waren stoppen -ROUNDUP/Sturzsensor und Herdabschaltung: Kassen sollen Pflegehilfen zahlen -Fressnapf steigert Umsatz deutlich - Onlinegeschäft treibt Wachstum -VIRUS: Webasto-Zentrale wieder offen -BMW will Produktion in chinesischen Werken wieder anlaufen lassen -ITB Berlin ausgebucht - zwei Aussteller-Absagen aus China -VIRUS/ROUNDUP/Formel 1: Rennen in China verschoben -Siemens Healthineers will noch profitabler werden -Deutsche Bahn plant 840 Millionen Euro für Berlin und Brandenburg -Deutschland-Chef Dirk Wössner verlässt Deutsche Telekom°

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha