US-Behörden empfehlen Aussetzung von Johnson & Johnson-Impfungen

SILVER SPRING - Die Behörden in den USA haben eine vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson empfohlen, nachdem bei sechs Menschen im Land danach Sinusvenenthrombosen erfasst wurden. Das teilten die Gesundheitsbehörde CDC und die Arzneimittelbehörde FDA am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Die Fälle würden nun genauer untersucht. Bis ein Ergebnis vorliege, werde als Vorsichtsmaßnahme die vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit Johnson & Johnson empfohlen. Die Aktien des Pharmakonzerns fielen im vorbörslichen US-Handel um gut vier Prozent.

SPAC-Rekord: Uber-Rivale Grab will an die US-Börse

NEW YORK/SINGAPUR - Der in Südostasien starke Fahrdienstvermittler Grab peilt einen Börsengang in New York an. Das Unternehmen aus Singapur will über die Fusion mit einer sogenannten Special Purpose Acquisition Company - kurz SPAC - auf kurzem Wege durch die Hintertür an die Nasdaq, wie es am Dienstag mitteilte. Grab wird bei dem Deal mit dem Tech-Investor Altimeter, der dem Konzern über vier Milliarden US-Dollar an frischen Mitteln erlösen soll, nach eigenen Angaben mit 39,6 Milliarden Dollar (33,3 Mrd Euro) bewertet und strebt damit den bislang größten SPAC-Börsengang überhaupt an.

ROUNDUP: Motorrad-Hersteller Pierer erhöht Leoni-Anteil auf mehr als 15 Prozent

WIEN/MATTIGHOFEN/NÜRNBERG - Der oberösterreichische Motorrad-Hersteller Pierer Industrie AG hat seine Beteiligung am angeschlagenen Nürnberger Autozulieferer Leoni aufgestockt. Die Erhöhung des Anteils von 10 auf mehr als 15 Prozent und die Stärkung der Position als Ankeraktionär soll Unterstützung für die eingeschlagene Unternehmensstrategie der Franken signalisieren, teilten die Österreicher am Montagabend mit. Bei den Zukunftsthemen wie Digitalisierung, 5G und Elektrifizierung sei Leoni in der vollen Breite überall vertreten, hieß es. Der Aktienkurs von Leoni schnellte am Dienstag nach oben.

ROUNDUP: VW-Mitarbeiter erhalten Lohnerhöhung und Corona-Prämie

WOLFSBURG/HANNOVER - Der Autobauer Volkswagen hat sich mit der IG Metall auf einen neuen Haustarifvertrag für rund 120 000 Beschäftigte in den sechs westdeutschen Werken geeinigt. Der Abschluss sieht ein Entgeltplus von 2,3 Prozent ab Januar 2022 vor, wie beide Seiten am Dienstag mitteilten. Zudem zahle das Unternehmen im Juni 2021 eine einmalige Corona-Beihilfe von 1000 Euro - rückwirkend für die Zeit seit Beginn der Krise im März 2020. Bei den Auszubildenden beträgt die Corona-Beihilfe 600 Euro.

ROUNDUP: Dermapharm will 2021 kräftig wachsen - höhere Dividende geplant

GRÜNWALD - Die Produktion des Corona-Impfstoffs von Biontech und neue Medikamente sollen das Wachstum des Arzneiunternehmens Dermapharm auch 2021 antreiben. Die Erlöse aus eigener Kraft sollen um 24 bis 26 Prozent steigen, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Grünwald bei der Vorlage ausführlicher Zahlen mitteilte. Beim Konzerngewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet Dermapharm mit einer Steigerung um 45 bis 50 Prozent.

Air France-KLM sichert sich weitere Milliarden - Frankreich stockt Anteil auf

PARIS - Der französische Staat greift der Fluggesellschaft Air France-KLM in der Corona-Krise ein weiteres Mal mit einer Milliardensumme unter die Arme. Im Zuge einer Kapitalerhöhung stockt die Regierung ihren Anteil von 14,3 auf bis zu knapp 30 Prozent auf. Aus der Kapitalerhöhung, an der sich auch andere Investoren beteiligen, erwartet Air France-KLM etwa 901 Millionen Euro, wie das französisch-niederländische Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte. Die Summe könnte noch auf gut eine Milliarde Euro steigen. Weitere drei Milliarden Euro will Frankreichs Regierung dem Konzern durch die Zeichnung nachrangiger Anleihen zuschießen.

Essenslieferdienst Just Eat Takeaway verzeichnet erneut mehr Bestellungen

AMSTERDAM - Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway profitiert in der Corona-Pandemie weiter vom Bestell-Boom. Insgesamt stiegen die Aufträge um fast 80 Prozent auf 200 Millionen, wie der Konzern am Dienstag in Amsterdam mitteilte. "Das erste Quartal ist unser viertes Quartal mit beschleunigtem Bestellwachstum in Folge", sagte Konzernchef Jitse Groen laut Mitteilung. Auch der Bruttowarenwert ging weiter nach oben: Mit 4,5 Milliarden Euro stieg er um fast 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Symrise-Konkurrent Givaudan gewinnt zum Jahresauftakt an Schwung

VERNIER - Gute Geschäfte mit Zutaten für Körperpflegeprodukte sowie für herzhafte Snacks und abgepackte Lebensmittel haben den Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Givaudan im ersten Quartal angetrieben. Zudem liefern Wachstumsregionen wie Lateinamerika kräftig Rückenwind. Der Umsatz stieg von Januar bis März im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Franken (1,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Vernier mitteilte. Aus eigener Kraft, also ohne Zu- und Verkäufe sowie um Währungseinflüsse bereinigt, war ein es Plus von 7,7 Prozent. Die Erwartungen der Analysten wurden damit insbesondere beim Wachstum aus eigener Kraft deutlich übertroffen.

SAP stellt Geschäft mit Finanzdienstleistern eigenständig auf

WALLDORF - SAP will sein Geschäft mit Finanzdienstleistern schneller und wendiger machen und löst es dafür aus den Strukturen des Großkonzerns heraus. Zusammen mit der Münchner Investmentgesellschaft Dediq gründet der Softwareriese aus Walldorf eine eigenständige Gesellschaft, die noch in diesem Jahr die Arbeit aufnehmen soll, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten. SAP-Finanzvorstand Luka Mucic und Dediq-Chef Matthias Tomann sprachen von einer Art "Speedboat", das sich auf die rasche Entwicklung von Innovationen für die Kernprozesse von Banken und Versicherungen konzentrieren solle.

Weitere Meldungen

-Kreise: Siemens Healthineers erwägt Verkauf der Ultraschallsparte

-'FT': Credit Suisse kürzt Boni für Mitarbeitende

-Air Canada erhält Staatshilfe gegen umfangreiche Zugeständnisse

-Hugo Boss baut Online-Geschäft weiter aus

-Roche: Genentech erhält US-Zulassung für Xolair-Fertigspritze

-Nvidia macht Intel bei Prozessoren für Rechenzentren Konkurrenz

-Umsatz der Messeveranstalter bricht 2020 ein

-Datenschützer will Facebook Nutzung von WhatsApp-Daten untersagen

-EU-Kommissar tritt Datenschutz-Bedenken bei Covid-Zertifikat entgegen

-Kramp-Karrenbauer signalisiert USA Entgegenkommen bei Nord Stream 2

-Gute Zeiten bei bundeseigener Bad Bank FMS vorbei

-Credit Suisse schüttet weitere Milliarden an Greensill-Fondsanleger aus

-HUK Coburg baut Vorsprung in der Kfz-Versicherung aus

-BVB bangt um Einsatz von Hummels und Reus gegen Manchester

-ROUNDUP: Umwelthilfe reicht Klage gegen Weiterbau von Nord Stream 2 ein

-Dassault: Deutsche und Franzosen einig über neues Kampfflugzeug

-BGH: VW muss Diesel-Klägern auch Finanzierungskosten erstatten

-Baukonzern Bauer will zurück in die schwarzen Zahlen

-ROUNDUP: Dachser baut See- und Luftfrachtgeschäft aus

-Angespannte Stimmung: Bahn und GDL treffen sich zur ersten Tarifrunde

-Indien lässt russischen Impfstoff Sputnik V zu

-Burda erweitert Netdoktor-Gesundheitsportale mit Zeitschrift

-TV-Sender Euronews darf in Belarus nicht mehr senden

-Haaland-Berater: Nicht automatisch der gleichen Auffassung wie BVB°

