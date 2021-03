ROUNDUP 2/Die Nachfrage soll es richten: VW hält weiter am Verbrenner fest

WOLFSBURG - 2024, 2025, 2026. Bei Volkswagen soll in mittlerer Frist eine wichtige Weichenstellung auf die nächste folgen. Bisweilen scheint es für einige Beobachter aber, als gehe Deutschlands größter Industriekonzern erst viele Schritte voran - und dann teils wieder zurück. Da ist einerseits der Start des neuen Flaggschiffs und "Tesla -Fighters" Artemis in drei Jahren. Dazu der Einsatz einer Standardbatterie aus eigenen Werken, dazu der angepeilte Netzausbau auf 18 000 Schnellladepunkte in vier Jahren. Etliche Projekte zum Hochlauf der E-Mobilität nicht eingerechnet.

IPO/VW-Chef zu möglichem Porsche-Börsengang: Kein unmittelbarer Handlungsbedarf

WOLFSBURG/STUTTGART - VW -Chef Herbert Diess sieht anlässlich von Spekulationen um einen möglichen Börsengang der Edeltochter Porsche keinen unmittelbaren Handlungsbedarf für den Konzern. "Natürlich ist Porsche für uns auch eine Perle", sagte der Manager am Dienstag in Wolfsburg. Der Sportwagenbauer gewinne durch die überlegene Ertragssituation und seine Markenstärke zunehmend an Wert. Man solle aber nicht vergessen, dass Porsche die hohen Margen insbesondere deswegen einfahren könne, "weil wir die Konzern-Backbones nutzen, zum Teil mit Audi, zum Teil sind es Volkswagen-Werke, in denen die Fahrzeuge hergestellt werden - also die Vernetzung ist schon sehr eng."

ROUNDUP2: RWE rechnet wegen Winterwetter in USA 2021 mit geringerem Ergebnis

ESSEN - Der Energiekonzern RWE rechnet wegen des extremen Kälteeinbruchs in den USA im laufenden Jahr mit einem geringeren Ergebnis. Dass sich die Winterstürme finanziell auswirken werden, war bereits bekannt. Der Konzern nannte am Dienstag in Essen bei der Bilanzvorlage nun allerdings konkrete Zahlen. So soll 2021 das bereinigte Nettoergebnis bei 750 Millionen Euro bis 1,1 Milliarden Euro liegen. Das wäre weniger als im Corona-Jahr mit 1,2 Milliarden Euro. Die Aktie der Essener gab am frühen Nachmittag in einem freundlichen Umfeld rund ein halbes Prozent nach.

ROUNDUP: Zalando will Geschäft mit eigener Plattform deutlich ausbauen

Berlin - Die Geschäfte des Onlinehändlers Zalando florieren. So bestellen die Kunden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie immer mehr online. Zudem nutzen immer mehr Händler Zalandos Plattform, um ihre Waren zu verkaufen. Nach einem rasanten Wachstum im vergangenen Jahr macht die Berliner ein guter Start ins neue Jahr optimistisch für 2021. "Außerordentlich stark" sei der Auftakt ins Jahr verlaufen, teilte der MDax-Konzern bereits Montagabend mit. Das Plattformgeschäft will Zalando in den kommenden Jahren zudem deutlich ausbauen. Am Markt kamen die Aussagen gut an. Die Aktie stieg kurz nach dem Handelsstart um fast fünf Prozent.

ROUNDUP: Morphosys gibt vorsichtigen Umsatzausblick - Aktienkurs bricht ein

PLANEGG/MÜNCHEN - Das Biotechunternehmen Morphosys geht vorsichtig ins neue Jahr. Für 2021 würden Erlöse von 150 bis 200 Millionen Euro angepeilt, teilte das MDax -Unternehmen am Montagabend in Planegg bei München mit. Das ist deutlich weniger als die 327,7 Millionen Euro, die Morphosys 2020 erzielt hatte. Anlegern schmeckte das gar nicht. Die Papiere von Morphosys brachen am Dienstag um knapp elf Prozent auf 74,90 Euro ein und setzten damit die Talfahrt der vergangenen Wochen fort. Seit Jahresbeginn verlor das Papier gut ein Fünftel.

ROUNDUP: Commerzbank mit neuen Personalsorgen - Aufsichtsratschef tritt ab

FRANKFURT - Die Commerzbank muss sich nach wenigen Monaten schon wieder einen neuen Aufsichtsratschef suchen. Der amtierende Vorsitzende Hans-Jörg Vetter lege sein Mandat im Kontrollgremium aus gesundheitlichen Gründen unverzüglich nieder, teilte das Geldhaus überraschend am Dienstag in Frankfurt mit. Bis zur Wahl eines Nachfolgers werde Vetters Stellvertreter und Konzernbetriebsratschef Uwe Tschäge den Aufsichtsrat führen, hieß es in einer knappen Mitteilung. Weitere Angaben machte das Institut nicht.

ROUNDUP 2: Fraport richtet sich auf längere Corona-Flaute ein - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport richtet sich nach einem Rekordverlust auf eine verlängerte Flaute in der Corona-Pandemie ein. Der Vorstand kappte am Dienstag bei der Bilanzvorlage seine Passagierprognose für 2021 und verschob die geplante Eröffnung des dritten Terminals um ein weiteres Jahr auf 2026. Außerdem will das Unternehmen langfristig Sach- und Personalkosten sparen, so dass unter anderem rund 4000 Mitarbeiter gehen müssen.

ROUNDUP 2: Rohstoffkosten bremsen Gewinnwachstum von Wacker Chemie - Aktie fällt

MÜNCHEN - Höhere Rohstoffkosten werden das Gewinnwachstum von Wacker Chemie 2021 belasten. So rechnet der Konzern laut einer Mitteilung vom Dienstag wegen gestiegener Rohstoffkosten und negativer Währungseffekte mit einer Belastung von mehr als 100 Millionen Euro. Das Jahresziel für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liegt daher unter der mittleren Analystenschätzung. Wacker Chemie hatte bereits Anfang Februar Eckdaten für 2020 vorgelegt. Die Aktien gerieten am Dienstag unter Druck. Experte Markus Mayer von der Baader Bank wies aber darauf hin, dass der Konzern beim Ausblick zum Jahresbeginn meist eher vorsichtig sei.

ROUNDUP: Varta setzt auf Batterien für Elektroautos - Aktie hebt ab

ELLWANGEN - Der Batteriekonzern Varta steigt in die Produktion von Batterien für Elektroautos ein. Neuartige Zellen sollen zum Ende des Jahres am Stammsitz in Ellwangen auf einer Pilotlinie produziert werden, wie der MDax-Konzern am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet. Die Aktie führte am Vormittag den MDax mit deutlichen Gewinnen an.

Weitere Meldungen

-Umbau: Nokia streicht bis zu 10 000 Stellen

-IPO: Preis pro Aktie von Vantage Towers auf 24 bis 25 Euro konkretisiert

-Credit Suisse meldet guten Jahresstart - Millionen-Rückzahlung von Greensill

-ROUNDUP: Finanzaufsicht stellt Insolvenzantrag für Greensill Bank

-Neues Mediengesetz in Australien: Facebook einigt sich mit News Corp

-Deutschland verteidigt zweiten Platz bei Patenten

-Noch mehr Elektroschrott in Deutschland

-Bosch profitiert von Online-Boom bei Elektro- und Gartengeräten

-Software AG schlägt stabile Dividende vor

-Moderna testet Corona-Impfstoff an Babys und Kindern

-IPO/MBB-Tochter Friedrich Vorwerk könnte Milliardenbewertung erzielen

-Deutschland: Seegüterumschlag gesunken - Hamburger Hafen am meisten betroffen

-VW-Konzern verfehlt CO2-Ziel etwas deutlicher

-IPO/ROUNDUP/Kreise: Etoro will mit Spac an die Börse

-Neuer Dämpfer für Merck KGaA mit Krebsimmuntherapie Bintrafusp alfa

-Experte: Kein sicherer Beleg für Impfung als Ursache der Thrombosen

-Huawei bietet 5G-Patente anderen Smartphone-Herstellern an

-ROUNDUP: Corona-Impfgipfel vertagt - Opposition spricht von Fehlentscheidung

-Pressenhersteller Schuler während Corona-Krise erneut mit Verlusten

-Tui verdoppelt Mallorca-Flüge zu Ostern

-Instagram verschärft Jugendschutzmaßnahmen°

